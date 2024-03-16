Он найдется в холодильнике каждого повара.

Все любят, когда жареная картошка получается хрустящей снаружи и мягкой внутри, однако этого эффекта не всегда удается достичь.

Шеф-повар Фан Клюгер, автор книги "В погоне за вкусом", раскрыл "секретный" ингредиент, который поможет вам сделать картофель идеально хрустящим. Речь идет об обычных яичных белках, пишет express.co. Опытный повар погружает картофель в белки перед тем, как начать его жарить.

"Это другой вид хрустящей корочки, нежная хрустящая корочка; как маленькие крахмальные шарики, которые лопаются, когда их надкусываешь", - говорит мужчина.

Как сделать картофель хрустящим:

Отделите яичный белок от желтка. Взбивайте белки вилкой или миксером, пока они не станут белыми и пенистыми. Покройте белковой смесью кусочки сырого картофеля. Это создаст не только корочку, но и липкое покрытие для приправ.

Другие советы от известных шеф-поваров:

Ранее разработчик рецептов по имени Кэт рассказала своим подписчикам о правилах, которые помогают ей сохранять огурцы свежими и хрустящими в течение длительного времени.

Известный шеф-повар Розмари Гилл удивила многих своим рецептом приготовления картофельного пюре, который не требует воды.

А Хестон Блюменталь раскрыл экспертную формулу, благодаря которой он умеет готовить идеально вареные яйца.

Вас также могут заинтересовать новости: