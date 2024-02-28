У каждого из нас есть свой утренний ритуал, который позволяет начать день продуктивно. Шеф-повар Шипра Кханна советует начинать утро с "золотой пользы чая из сырой куркумы".
"Чтобы начать утро с прилива противовоспалительной энергии и заряда бодрости на весь предстоящий день", - говорится в сообщении.
По словам Кханны, сырая куркума известна своими потенциальными преимуществами для здоровья.
"Она содержит куркумин - соединение, обладающее противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Сырая куркума может помочь уменьшить воспаление, поддержать здоровье суставов, укрепить иммунитет и обладать потенциальными противораковыми свойствами. Вы можете добавить джаггери (нерафинированный брикетированный сахар - УНИАН) или кокосовый сахар, если любите сладкий чай", - поделилась Кханна.
Как приготовить чай из куркумы
Вам понадобится:
- вода;
- сырая куркума;
- джаггери, если необходимо.
Как правильно приготовить чай с куркумой:
- Вскипятите воду.
- Насыпьте немного сырой куркумы.
- Дайте настояться.
- Процедите.
Сушма ПС, главный диетолог Jindal Naturecure Institute, отметила, что сырая куркума славится своими многочисленными потенциальными преимуществами для здоровья, которые в первую очередь обусловлены ее ключевым компонентом - куркумином.
"Включая сырую куркуму в свой утренний рацион, вы обеспечиваете свой организм естественным источником антивоспалительного, что связано с различными проблемами со здоровьем. Это может быть особенно полезно для людей, страдающих от дискомфорта в суставах или стремящихся поддерживать их здоровье", - говорит Сушма.
Кроме того, антиоксидантные свойства куркумина могут способствовать нейтрализации свободных радикалов в организме, потенциально предотвращая повреждение клеток и поддерживая общее состояние здоровья.
"Иммуноукрепляющие свойства сырой куркумы еще больше повышают ее привлекательность в качестве утреннего напитка, помогая укрепить защитные механизмы организма", - отмечает диетолог.
Кроме того, Сушма отметила, что, хотя некоторые исследования показывают, что куркумин может обладать противораковыми свойствами, для получения убедительных доказательств необходимы дополнительные исследования.
"Тем не менее, включение сырой куркумы в свой распорядок дня может стать активным шагом на пути к укреплению общего здоровья", - сказала Сушма.
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