Диетолог отметила, что сырая куркума славится своими многочисленными потенциальными преимуществами для здоровья / фото ua.depositphotos.com

У каждого из нас есть свой утренний ритуал, который позволяет начать день продуктивно. Шеф-повар Шипра Кханна советует начинать утро с "золотой пользы чая из сырой куркумы".

"Чтобы начать утро с прилива противовоспалительной энергии и заряда бодрости на весь предстоящий день", - говорится в сообщении.

По словам Кханны, сырая куркума известна своими потенциальными преимуществами для здоровья.

"Она содержит куркумин - соединение, обладающее противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Сырая куркума может помочь уменьшить воспаление, поддержать здоровье суставов, укрепить иммунитет и обладать потенциальными противораковыми свойствами. Вы можете добавить джаггери (нерафинированный брикетированный сахар - УНИАН) или кокосовый сахар, если любите сладкий чай", - поделилась Кханна.

Как приготовить чай из куркумы

Вам понадобится:

  • вода;
  • сырая куркума;
  • джаггери, если необходимо.

Как правильно приготовить чай с куркумой:

  1. Вскипятите воду.
  2. Насыпьте немного сырой куркумы.
  3. Дайте настояться.
  4. Процедите.

Сушма ПС, главный диетолог Jindal Naturecure Institute, отметила, что сырая куркума славится своими многочисленными потенциальными преимуществами для здоровья, которые в первую очередь обусловлены ее ключевым компонентом - куркумином.

"Включая сырую куркуму в свой утренний рацион, вы обеспечиваете свой организм естественным источником антивоспалительного, что связано с различными проблемами со здоровьем. Это может быть особенно полезно для людей, страдающих от дискомфорта в суставах или стремящихся поддерживать их здоровье", - говорит Сушма.

Кроме того, антиоксидантные свойства куркумина могут способствовать нейтрализации свободных радикалов в организме, потенциально предотвращая повреждение клеток и поддерживая общее состояние здоровья.

"Иммуноукрепляющие свойства сырой куркумы еще больше повышают ее привлекательность в качестве утреннего напитка, помогая укрепить защитные механизмы организма", - отмечает диетолог.

Кроме того, Сушма отметила, что, хотя некоторые исследования показывают, что куркумин может обладать противораковыми свойствами, для получения убедительных доказательств необходимы дополнительные исследования.

"Тем не менее, включение сырой куркумы в свой распорядок дня может стать активным шагом на пути к укреплению общего здоровья", - сказала Сушма.

Ранее УНИАН писал, что произойдет с вашим телом, если будете есть куркуму каждый день.

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