Повар поделилась рецептом идеального чай из куркумы.

У каждого из нас есть свой утренний ритуал, который позволяет начать день продуктивно. Шеф-повар Шипра Кханна советует начинать утро с "золотой пользы чая из сырой куркумы".

"Чтобы начать утро с прилива противовоспалительной энергии и заряда бодрости на весь предстоящий день", - говорится в сообщении.

По словам Кханны, сырая куркума известна своими потенциальными преимуществами для здоровья.

"Она содержит куркумин - соединение, обладающее противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Сырая куркума может помочь уменьшить воспаление, поддержать здоровье суставов, укрепить иммунитет и обладать потенциальными противораковыми свойствами. Вы можете добавить джаггери (нерафинированный брикетированный сахар - УНИАН) или кокосовый сахар, если любите сладкий чай", - поделилась Кханна.

Как приготовить чай из куркумы

Вам понадобится:

вода;

сырая куркума;

джаггери, если необходимо.

Как правильно приготовить чай с куркумой:

Вскипятите воду. Насыпьте немного сырой куркумы. Дайте настояться. Процедите.

Сушма ПС, главный диетолог Jindal Naturecure Institute, отметила, что сырая куркума славится своими многочисленными потенциальными преимуществами для здоровья, которые в первую очередь обусловлены ее ключевым компонентом - куркумином.

"Включая сырую куркуму в свой утренний рацион, вы обеспечиваете свой организм естественным источником антивоспалительного, что связано с различными проблемами со здоровьем. Это может быть особенно полезно для людей, страдающих от дискомфорта в суставах или стремящихся поддерживать их здоровье", - говорит Сушма.

Кроме того, антиоксидантные свойства куркумина могут способствовать нейтрализации свободных радикалов в организме, потенциально предотвращая повреждение клеток и поддерживая общее состояние здоровья.

"Иммуноукрепляющие свойства сырой куркумы еще больше повышают ее привлекательность в качестве утреннего напитка, помогая укрепить защитные механизмы организма", - отмечает диетолог.

Кроме того, Сушма отметила, что, хотя некоторые исследования показывают, что куркумин может обладать противораковыми свойствами, для получения убедительных доказательств необходимы дополнительные исследования.

"Тем не менее, включение сырой куркумы в свой распорядок дня может стать активным шагом на пути к укреплению общего здоровья", - сказала Сушма.

Ранее УНИАН писал, что произойдет с вашим телом, если будете есть куркуму каждый день.

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