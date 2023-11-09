Специалисты рекомендуют употребляь данную специю регулярно.

Правильно подобранные специи способны улучшать здоровье сердца и способствовать снижению веса.

Как пишет She finds со ссылкой на диетолога Кэтрин Джервасио, есть одна полезная специя, которую эксперты рекомендуют регулярно употреблять, если вы хотите получить такой результат.

И это куркума! Это один из ингредиентов, которые вы можете добавлять в пищу каждый день для улучшения состояния здоровья.

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Куркума - полезные свойства

Диетолог раскрыла самые полезные свойства куркумы. В первую очередь ее употребляют именно для здоровья сердца и похудения.

"Это связано с содержанием куркумина в специи, который, как известно, обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, - отметила специалист. - Куркума может помочь снизить риск сердечных заболеваний, нейтрализуя вредные свободные радикалы, которые могут повредить организм, в том числе кровеносные сосуды".

Помимо этого, данная специя снижает уровень плохого холестерина в организме, добавила Джервасио:

"Известно, что куркумин ускоряет обмен веществ, увеличивая скорость, с которой организм сжигает калории, тем самым способствуя снижению веса".

Куркума - как употреблять

Существует практически безграничное количество возможностей включить куркуму в свой рацион.

"Она хорошо сочетается с картофелем фри, жареными овощами и супами. Ее также можно заваривать как чай и пить утром или вечером", - отметила диетолог.

При этом она порекомендовала взбить немного "золотого молока" - сделать латте из куркумы с медом и щепоткой черного перца.

Ранее УНИАН писал, как женщина начала пить чай с куркумой после COVID-19, и что из этого вышло за 2 недели.

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