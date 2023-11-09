Правильно подобранные специи способны улучшать здоровье сердца и способствовать снижению веса.
Как пишет She finds со ссылкой на диетолога Кэтрин Джервасио, есть одна полезная специя, которую эксперты рекомендуют регулярно употреблять, если вы хотите получить такой результат.
И это куркума! Это один из ингредиентов, которые вы можете добавлять в пищу каждый день для улучшения состояния здоровья.
Куркума - полезные свойства
Диетолог раскрыла самые полезные свойства куркумы. В первую очередь ее употребляют именно для здоровья сердца и похудения.
"Это связано с содержанием куркумина в специи, который, как известно, обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, - отметила специалист. - Куркума может помочь снизить риск сердечных заболеваний, нейтрализуя вредные свободные радикалы, которые могут повредить организм, в том числе кровеносные сосуды".
Помимо этого, данная специя снижает уровень плохого холестерина в организме, добавила Джервасио:
"Известно, что куркумин ускоряет обмен веществ, увеличивая скорость, с которой организм сжигает калории, тем самым способствуя снижению веса".
Куркума - как употреблять
Существует практически безграничное количество возможностей включить куркуму в свой рацион.
"Она хорошо сочетается с картофелем фри, жареными овощами и супами. Ее также можно заваривать как чай и пить утром или вечером", - отметила диетолог.
При этом она порекомендовала взбить немного "золотого молока" - сделать латте из куркумы с медом и щепоткой черного перца.
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