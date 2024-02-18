От улучшения пищеварения и снижения веса до укрепления иммунитета и психического здоровья - этот простой утренний ритуал может изменить ваше состояние.

Вода из куркумы, которую в Индии традиционно называют "водой халди", - это удивительно полезное средство, которое используется в самых разных областях - от ухода за кожей до холистического лечения.

Издание Slurrp пишет, что антибактериальные свойства этого напитка делают его универсальным союзником в борьбе с различными кожными проблемами, а использование в производстве тканей, растворов пестицидов, воды для ванн и процедур по уходу за лицом говорит об его эффективности.

Что такое вода из куркумы

Вода из куркумы - это простой, но мощный напиток, приготовленный из свежей куркумы и обладающий огромным количеством полезных свойств при употреблении натощак.

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Польза от употребления воды с куркумой натощак:

Помощь пищеварению

Употребление воды с куркумой по утрам помогает улучшить пищеварение. Ее целебные свойства могут облегчить некоторые заболевания, такие как синдром раздраженного кишечника. Эта профилактическая мера создает благоприятное метаболическое состояние на весь оставшийся день, облегчая пищеварение.

Способствует снижению веса

Согласно исследованиям, включение воды с куркумой в утренний рацион может ускорить процесс снижения веса. Ее компоненты способствуют расщеплению жиров и регулируют обмен веществ, что делает ее отличным дополнением для тех, кто ищет естественные решения для снижения веса.

Укрепляет иммунитет

Иммуномодулирующие свойства куркумы делают ее грозным союзником в укреплении защитных механизмов организма. Употребление воды натощак укрепляет иммунную систему и предотвращает появление различных патогенных микроорганизмов и заболеваний.

Уменьшает воспаление

Воспаление - обычное явление, и вода с куркумой напрямую решает эту проблему со здоровьем. Ее мощные противовоспалительные свойства помогают уменьшить воспаление во всем организме и предотвратить связанные с ним заболевания. Это преимущество особенно ценно для тех, кто страдает от хронических заболеваний, где воспаление играет ключевую роль.

Снижает уровень холестерина, сахара, а также кровяное давление

Согласно исследованиям, вода с куркумой может сдерживать рост уровня холестерина, давления и сахара. Учитывая все ее преимущества, она оказывается бесценным компонентом плана управления здоровьем для улучшения метаболического здоровья.

Уменьшает симптомы синусита

Тепло и целебные свойства куркумы могут облегчить симптомы простуды и кашля, а также проблемы с пазухами. Приправа способна уменьшать головную боль и устранять застой в пазухах.

Поддерживает "счастье"

Польза куркумы распространяется и на психическое здоровье, поскольку ее нейропротекторные свойства помогают регулировать настроение и когнитивные функции. Было доказано, что употребление воды с куркумой способствует лечению проблем с нервной системой и депрессии.

Ранее УНИАН писал, помогает ли куркума похудеть.

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