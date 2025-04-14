Счастье собаки очень схоже с человеческим, считают ветеринары.

Большинство владельцев собак, скорее всего, хотели бы знать, о чем думает их собака. Однако, к сожалению, наши любимцы не могут нам этого сказать, поэтому сложно понять, действительно ли они счастливы со своими хозяевами. Поэтому ветеринары рассказали, как определить, счастлива ли ваша собака и как сделать животное счастливее, передает HuffPost.

Собака имеет все базовые потребности

Согласитесь, что сложно быть счастливым, если ваши базовые потребности не удовлетворены, то же самое касается и собак.

"Когда я думаю о слове "счастлив", я думаю о благополучии и о том, что собака имеет все свои потребности. И эта идея уходит своими корнями в далекие 60-е годы", - отметила ветеринарный бихевиорист из Института поведения животных Даффилда Корнельского университета в Нью-Йорке Кейт Андерсон.

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По ее словам, для того, чтобы чувствовать себя счастливой, собака не должна быть голодной и жаждущей. Также ей не должно быть больно, дискомфортно и страшно.

Собаки ведут себя расслабленно

"Счастливые собаки должны иметь очень раскованный язык тела. У них не должно быть никакого напряжения. Их уши не должны быть оттянуты назад. Вы не должны видеть белки их глаз. Хвост должен быть, в зависимости от породы, под нормальным углом к телу, например, 90 градусов, или просто расслаблен", - подчеркнула Андерсон.

В частности ветеринар первичной медицинской помощи из Колледжа ветеринарной медицины Университета Миннесоты Кристи Флинн отметила, что вес животного должен быть равномерно распределен на все четыре конечности. По ее словам, собаки не должны откидываться назад или стоять с поднятой лапой.

"Мы можем представить себе собак, которые просто лежат во дворе на солнце, просто лежат на боку с расслабленным телом. Для меня это признак счастливой или довольной собаки", - добавила Флинн.

Андресон говорит, что ваша собака счастлива, если ее движения "расслаблены и похожи на лапшу".

Питомцы имеют расслабленный вид лица

По словам Флинн, собаки и люди имеют похожие лицевые мышцы, поэтому определенные выражения лица могут показать, чувствуют ли они себя счастливыми.

Если собаки довольны, то они не нахмуривают брови, а также имеют расслабленный вид вокруг глаз и рта, говорят ветеринары.

Ваша собака имеет определенный распорядок дня

Андресон отметила, что как малыши и маленькие дети, собаки любят предсказуемость.

"Не то, чтобы они не хотели новизны и волнения, но они не хотят, чтобы весь мир постоянно менялся", - объяснила она.

Эксперт говорит, что самыми тяжелыми периодами для собак являются изменения в человеческих графиках. Это может произойти, к примеру, во время отпуска или возвращения человека на работу в офис.

Они играют и выполняют различные физические активности

Ветеринары отмечают, что важно, чтобы ваша собака получала достаточно физических нагрузок. Благодаря этому она будет иметь не только здоровый вес, но и станет счастливой.

"Я отношу физические упражнения к категории обогащения, а обогащение - это очень широкая тема. Это что-то вроде вещей в вашей жизни, которые являются вашей заботой о себе", - добавила Андерсон.

В свою очередь Флинн говорит, что дрессировка может сохранить остроту ума вашей собаки, независимо от того, сколько ей лет.

"Это действительно может принести им радость, и это отличный способ сблизиться с домашним любимцем и действительно укрепить эти отношения", - заверила ветеринар.

Собаки чувствуют себя в безопасности

Флинн напомнила, что все собаки индивидуальны, некоторые из них могут быть социальными, в то время как другие - интровертами. Если у вас есть застенчивый песик, то важно отстаивать его границы, рассказывая людям о предпочтениях животного. К примеру, вы можете попросить незнакомцев не гладить собаку или попросить друзей не трогать ее, когда они приходят к вам в гости.

"Может быть трудно пытаться справиться с социальным давлением со стороны людей и убедиться, что ваша собака чувствует себя комфортно. Я думаю, что иногда я непреднамеренно позволял своей собаке оказаться в ситуации, когда ей было не так комфортно, как могло бы быть", - объяснила ветеринар.

Другие интересные факты о собаках

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