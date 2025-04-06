Дрессировщица назвала 8 пород собак, которые больше всего пускают слюни

У некоторых пород собак слюноотделение происходит более обильно из-за их строения головы и пасти.

Многие люди знают, что собаки иногда могут пускать слюни. Некоторые породы и вовсе делают это почти постоянно.

Эксперт по поведению собак и опытная дрессировщица Адриенна Фарричелли в своей колонке для PetHelpful рассказала, какие породы собак больше всего пускают слюни. Она объяснила, почему питомцы делают это.

Почему собаки пускают слюни

По словам Фарричелли, слюноотделение является естественным явлением для собак. У некоторых пород оно происходит более обильно из-за их строения головы и пасти.

Видео дня

Дрессировщица заявила, что собаки могут сильно пускать слюни из-за отвислых губ, впалых щек и брахицефалических черепов. Триггерами могут быть приятные запахи, тревога, тошнота или даже медицинские проблемы. Поэтому Фарричелли советует регулярно обследовать своих питомцев у ветеринаров.

Какие породы собак больше всего пускают слюни

Сенбернары

По словам Фарричелли, сенбернары - ходячие фабрики слюней. Она отметила, что физические особенности этой породы заставляют их пускать много слюней.

В частности, у сенбернаров сильно развитые верхние челюсти. Также у них обвисшие щеки.

Мастифы

Дрессировщица предупредила, что мастифы пускают очень много слюней. По ее словам, эти собаки могут легко превратить гостиную в зону бедствия.

Ньюфаундленды

Фарричелли поделилась, что у ньюфаундлендов нежный характер. Эти собаки в прошлом спасали тонущих людей из ледяной воды. Обильное слюноотделение является одним из немногих недостатков этих животных.

Бладхаунды

Бладхаунды пускают очень много слюней из-за своих морщинистых морд и отвислых щек. Фарричелли объяснила, что все эти особенности помогают этим собакам преуспевать в качестве опытных следопытов.

Бассет-хаунды

Бассет-хаунды известны своими морщинами и длинными ушами, которые полезны, когда эти собаки идут по следу запаха. Тем не менее это приводит и к обильному слюноотделению, подчеркнула Фарричелли.

Енотовые гончие

Дрессировщица заявила, что енотовые гончие обладают чертами, которые предрасполагают их к обильному слюноотделению. Эти собаки специально выведены для преследования добычи.

Английские бульдоги

Английские бульдоги пускают слюни, храпят и даже могут портить воздух, предупредила Фарричелли. Также дрессировщица призвала владельцев этих собак регулярно следить за состоянием их здоровья.

Боксеры

Боксеры известны своим обильным слюноотделением из-за их отвислых челюстей и коротких морд. Они также могут оставлять грязные следы воды после питья, добавила Фарричелли.

Другие факты о собаках

Ранее УНИАН писал, какие 8 пород собак живут больше всех. По данным исследователей 8 пород склонны к долголетию, если правильно за ними ухаживать.

Кроме того, эксперт по поведению собак и опытная дрессировщица Адриенна Фарричелли объяснила, почему нельзя смотреть собаке в глаза. Собаки воспринимают прямой взгляд абсолютно иначе, чем люди.

Вас также могут заинтересовать новости: