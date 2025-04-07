Люди склонны считать, что именно мы выбираем собаку своей мечты. Но правда в том, что в семьях собачки так же выбирают себе "главного человека".
Многие собаки по-доброму относятся практически к любому, когда речь заходит о больших семьях. Но есть 10 вещей, на которые обращают внимание собаки, когда выбирают себе "главного" человека, пишет Your Tango.
1. Положительные ассоциации
Собаки всегда обращают внимание на наличие положительных ассоциаций с определенным человеком. От раздачи лакомств до похвалы – пушистики воспринимают все это и используют, чтобы сформировать собственное мнение о своём хозяине.
Согласно исследованию, опубликованному в журнале Frontiers in Psychology, собаки обладают особыми навыками, которые помогают им взаимодействовать с людьми. Следовательно, если их представление о человеке искажено негативными ассоциациями, собака с большей вероятностью будет воспринимать человека в неблагоприятном свете.
2. Комфорт и безопасность
Чувство безопасности глубоко укоренено в биологических потребностях как людей, так и животных. Многие владельцы домашних животных не знают, как сделать так, чтобы их питомцы чувствовали себя в безопасности, и порой неосознанно делают вещи, которые могут привести к стрессу и даже агрессии у питомца.
Ветеринарный техник Николь Зитрич говорит, что для обеспечения комфорта собак важно поддерживать дом в относительной чистоте, обеспечивать достаточное пространство для питомцев. Также вы можете предоставить собаке возможность спать рядом с вами.
3. Внимание
Большинство владельцев забывают, в каком количестве любви и поддержки нуждаются их собаки. В результате, когда они приходят домой с работы, они могут полностью игнорировать своего любимца, предпочитая отдых или время в соцсетях. Но очень важно хотя бы немного побыть с собакой, ведь в противном случае собака может предположить худшее.
Не секрет, что собаки нуждаются в любви и ласке. Дарите им объятия, а также уделяйте минимум тридцать минут своего времени в день.
4. "Погружение" человека в игру
Если собака видит, что человек охотно играет с ней, ведет на прогулки, бросает мячик или любимую игрушку, существуют большие шансы, что именно ее пушистик выберет "главным" человеком в своей жизни.
По данным одной из ветеринарных клиник, менее активные породы собак нуждаются в 30-60 минутах игры в день, тогда как активные породы требуют еще больше вашего времени.
5. Совместимость и привязанность
Собака и человек должны "соответствовать" друг другу. По словам кинолога Виктории Шейд, крепкие отношения между собакой и человеком – это отношения, которые в равной степени основаны на взаимном доверии и уважении.
Есть несколько вещей, о которых стоит помнить. Во-первых, люди должны часто тренироваться и играть со своими собаками, говорит Шейд. Это не только создает близость, но и помогает стимулировать мозг собаки, что приводит к лучшему самочувствию. А во-вторых, обязательно часто хвалите своих любимцев.
6. Поощрение независимости
Следующая важная вещь, на которую обращают внимание собаки, выбирая себе "главного" человека, – это то, поощряет ли он независимость. Хотя собаки любят сворачиваться калачиком на коленях у своих владельцев, они также любят свою независимость.
7. Социализация
С первых дней жизни собаки социализируются в окружении людей. Это означает, что если собака растет в одной семье, то она с большей вероятностью будет привязана к этой семье.
С другой стороны, если собака привязана к семье всего несколько недель, то она с меньшей вероятностью будет рассматривать кого-то как своего основного человека. Следовательно, обязательно проводите с любимцем больше времени.
8. Терпеливость
Важная вещь, на которую обращают внимание собаки, когда выбирают себе основного хозяина, – это терпеливость человека. Большинство людей и животных естественно тяготеют к людям, которые являются терпеливыми и контролируют свой темперамент.
Собаки хотят знать, что если они сделают ошибку, их "главный" человек не будет кричать и жестоко наказывать их.
По данным Американской психологической ассоциации, по умственным способностям собака приближается к человеческому ребенку в возрасте от двух до двух с половиной лет. Это означает, что маленький песик, которого вы ругаете, скорее всего, не понимает, что он сделал не так, поскольку его умственные способности не такие, как у взрослого человека.
9. Лидерские качества
Собаки, выбирая себе основного хозяина, обращают внимание на то, является ли он лидером. Они нуждаются в руководстве и твердой руке, чтобы чувствовать себя в безопасности.
Одна из главных причин, почему собаки ведут себя неадекватно, - это недостаток лидерства и дисциплины.
10. Распорядок дня
Последняя, но очень важная вещь, на которую обращают внимание собаки, когда выбирают себе "главного" человека, – это постоянство распорядка дня. Собаки любят знать, что происходит, поскольку это дает им ощущение стабильности.
Как говорит профессиональный дрессировщик собак Сассафрас Паттердейл, рутина может закрепить ранее усвоенные навыки у взрослых собак и помочь им научиться новым моделям поведения.
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Также свое место в списке долгожителей получили спрингер-спаниели. Это британская порода охотничьих собак. Они живут в среднем 11,92 года.