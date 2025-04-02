Эксперт рассказал, как собака выражает любовь, и что говорит об очень сильной привязанности питомца.

"Как понять, что собака меня любит?", - иногда задают себе вопрос собачники. Британский специалист по поведению собак рассказал об основных признаках, по которым можно точно сказать - питомец к вам очень неравнодушен. Хотя на один момент, по мнению специалиста, следует все-таки обратить особое внимание: он на самом деле может быть признаком беспокойства.

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Как проявляется любовь у собак - 5 главных признаков

Собаки - очень социальные животные, им просто необходимы наше общение и ласка. Чтобы показать собаке, как сильно вы ее любите, специалист по поведению собак в Barking Heads Адем Фехми советует стараться проводить с питомцем время, играть и баловать лакомствами, пишет британский таблоид Express.co.uk. По словам эксперта, это все - важная психическая и физическая разрядка для вашего питомца.

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В то же время по собачьему поведению можно определить, насколько она любит вас. По мнению эксперта, есть 5 признаков, которые точно указывают на это.

Собака ищет вас, чтобы провести с вами время

Это может выражаться по-разному - например, она приветствует вас, когда вы возвращаетесь домой, ищет вас, когда вы сидите в другой комнате, или старается прижаться, когда вы лежите вечером на диване.

Хотя такое желание быть рядом с вами - не всегда хороший знак. "Если вам кажется, что ваша собака стала вашей тенью, это может быть не любовь, а свидетельство того, что собака испытывает беспокойство. Тогда следует обратиться за консультацией к специалисту, чтобы помочь ей стать более уверенной в себе личностью", - объясняет Адем.

Собака расслабляется в присутствии вас

По словам специалиста, счастливая собака чувствует себя расслаблено, когда вы рядом.

"Вы можете наблюдать, как животные расслабляются и принимают довольно уязвимые позы - например, ложатся на спину, подняв лапы. Это признак доверия - ключевого компонента любви".

Собака виляет хвостом и делает довольный вид

Многим знакомый признак - виляние хвостом у собаки. Она делает это только тогда, когда рада вас видеть, а когда рада очень сильно, то виляет еще энергичнее. Обратите внимание также на ее выражение морды в этот момент - оно у нее смягчается, и если бы ваша собака могла улыбаться, то она бы это делала.

Собака прижимается, когда ее гладят

Такой жест со стороны своего питомца также можно расценить как признак большой привязанности. И, хотя некоторые собаки не сильно любят, когда их трогают, они будут прижиматься, если у них с вами крепкая связь.

Собака подбивает вас на игры

Еще один признак, на который следует обратить внимание, - это то, что вашему питомцу нравится проводить время на прогулке или играть с вами, он может даже сам затеять игру. "Собака, которая с удовольствием общается, чувствует себя в безопасности. И ее подстрекательство к игре - это способ получить порцию вашего внимания и показать, что она ценит ваше присутствие", - поясняет эксперт.

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