Историей трансформации своего подопечного поделился фитнес-тренер.

Бизнесмен из Индии по имени Нирадж сбросил 23 кг менее, чем за год, не посещая спортзал и не придерживаясь необычной диеты. Под руководством своего тренера мужчина включил в свой распорядок дня домашние тренировки и традиционную гуджаратскую еду.

Как пишет The economic times, начав с простых упражнений и постепенно увеличивая количество ежедневных шагов, Нирадж за десять месяцев изменил свой образ жизни. Его вес упал 91,9 кг до 68,7 кг.

О впечатляющих успехах своего подопечного рассказал фитнес-тренер, который поделился трансформацией Нираджа в соцсети X, продемонстрировав эффективность простых домашних тренировок.

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Как сообщается, достиг своих целей по снижению веса, придерживаясь простого режима.

"Никакого спортзала, никакой изысканной еды. Бизнесмен ел домашнюю еду и занимался домашними тренировками", - отметил тренер.

Поначалу включить 10 000 шагов в день в напряженный график Нираджа было непросто. Однако постепенно Нирадж сделал это частью своей повседневной жизни.

Тренер рассказал, что поначалу Нирадж не решался пойти в спортзал из-за отсутствия опыта и плотного графика. Поэтому тренер разработал для него план тренировок на дому с использованием пары гантелей. За десять месяцев вес Нираджа снизился с 91,9 кг до 68,7 кг. Его диета включала вегетарианские источники белка, такие как панир, кусочки сои и сыворотку.

История трансформации Нираджа нашла отклик у многих людей в интернете и получила широкое признание. Комментаторы похвалили его решимость и поделились собственными историями о фитнесе.

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