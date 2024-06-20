Похудение также помогло британцам снизить риск сердечных и аутоиммунных заболеваний.

Медсестра из Британии Никола Вейкленд поделилась опытом похудения и рассказала, как ей удалось сбросить вес сразу на два размера за четыре месяца. Похудение также помогло британке снизить риск сердечных и аутоиммунных заболеваний, пишет Express.

Отмечается, что женщина отказалась от фаст-фуда, улучшила свой рацион и начала регулярно заниматься спортом. Мать двоих детей заметила, как за четыре месяца она избавилась от лишних килограммов, придерживаясь плана питания Goal Plans.

Ранее медсестра большинство дней в неделю питалась фаст-фудом и старалась найти время для приготовления здоровой, питательной пищи. 33-летняя женщина заметила, что ее вес увеличился на 20 килограммов, и она была вынуждена носить одежду 18-го размера.

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"Я перепробовала различные диеты и подсчет калорий, но из-за нехватки времени и энергии на приготовление пищи ни одна из них мне не помогла. Я начала отчаиваться, но потом узнала, что здоровое питание не обязательно отнимает много времени и заставляет чувствовать себя обделенной", – рассказала Никола.

Планы питания помогли медсестре улучшить свое здоровье благодаря питательной пище и здоровым перекусам. Она увидела изменения в своем теле и общем состоянии здоровья. Сейчас она участвует в триатлоне и планирует осуществить свою мечту – присоединиться к национальной хоккейной лиге. Теперь она носит одежду 16-го размера и делает выбор в пользу более здоровой пищи, включая бурито на завтрак, питательный рис и куриное мясо в горшочках, протеиновые пиццы и три перекуса с высоким содержанием белка в день.

"Когда я получила первые результаты анализа крови, то с удивлением узнала, что уровень омега-6 был в нездоровом диапазоне, а это означало, что я подвергаюсь риску серьезных сердечных и аутоиммунных заболеваний, что меня, как маму двоих детей, очень беспокоило. Всего за четыре месяца пребывания на диете Goal Plans мой уровень омега-6 достиг здорового диапазона, и сейчас я замечаю огромную разницу в моем настроении и уровне энергии", – подчеркнула британка.

Она добавила, что ее диета является здоровой и питательной и позволяет наслаждаться пиццей, бурито, макаронными изделиями и печеньем. Это позволяет ей быть менее обделенной.

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