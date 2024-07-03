В списке есть фастфуд и алкоголь.

Уменьшение талии - одна из самых больших проблем при попытке похудеть. Диетологи Бьянка Бельдини и Лиза Ричардс назвали продукты, которые усложняют эту задачу, пишет shefinds.com.

4 продукта, которые увеличивают талию

Фастфуд. По словам специалистов, эти продукты часто перегружены вредными жирами, дополнительным сахаром и пустыми калориями, что делает их основными причинами набора веса.

Сладкие напитки. Газировка, энергетические напитки и фруктовые соки вносят основной вклад в расширение талии. Эти напитки печально известны тем, что содержат много добавленного сахара и не имеют питательной ценности, что приводит к накоплению большего количества жира на животе.

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Алкоголь. По словам экспертов, алкогольным напиткам часто не хватает важных питательных веществ, и они содержат много калорий. Алкоголь также может затруднить метаболизм жиров, что увеличивает количество жира вокруг живота.

Растительные масла. Диетологи предупреждают, что многие растительные масла на самом деле обладают сильным воспалительным действием и могут помешать вам достичь целей по снижению веса.

Напомним, ранее УНИАН писал, почему не получается похудеть - самые распространенные ошибки.

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