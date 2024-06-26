Рацион человека может влиять на продолжительность его жизни и внешний вид.

Если вы пытаетесь ухаживать за своей кожей и часто посещаете косметологов, дерматологов и тратите бешеные деньги на уходовую косметику, но это не имеет желаемых последствий, вам стоит пересмотреть свой рацион. Портал She Finds назвал перечень продуктов и напитков, которые ускоряют старение и способствуют появлению морщин.

1. Бекон

Бекон и другое обработанное мясо содержит нитраты и большое количество натрия, которые вызывают воспаление и могут сушить кожу. Для пользы вашей кожи, специалисты советуют потреблять соленое мясо лишь несколько раз в месяц.

2. Сладости

Если вы часто и много потребляете сладостей, в частности конфет, вам нужно остановить это. Избыток сахара в таких продуктах повышает уровень сахара в крови и влияет на рост коллагена. Поскольку коллаген отвечает за сохранение эластичности и прочности вашей кожи, это один из продуктов, которые следует потреблять в умеренных количествах.

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3. Злаковые хлопья

Хотя хлопья рекламируют как здоровую утреннюю пищу для заряда энергии на весь день, многие из них содержат больше сахара, чем пирожные или пончики. В таких случаях лучше заменить хлопья на овсянку.

4. Газированные напитки

Газировка просто "загружена" сахаром, даже диетические газированные напитки, которые содержат сахарозаменители, не намного лучше. Лучше употреблять натуральные соки, обычную воду или несладкие чаи.

5. Фастфуд

Несколько гривен за полный пакет готовой еды, которую не нужно готовить самому, очень привлекает, но стоит быть осторожными, ведь фастфуд содержит нитраты, много натрия и большое количество сахара.

6. Картофель фри

Картофель фри часто жарят во фритюре с трансжирами, что плохо отражается на вашем здоровье и негативно влияет на коллаген и эластин.

7. Алкогольные коктейли

Употребление алкоголя плохо влияет не только на кожу, но и на весь организм человека. Однако, если это в умеренных количествах, то алкоголь наоборот помогает кожному барьеру поддерживать влажность.

8. Молочные продукты

Для части людей молочные продукты могут способствовать воспалению и проблемам с кожей, включая прыщи у взрослых. Если вы видите, что ваша кожа реагирует на то, что вы съели сыр или мороженое, поэкспериментируйте с удалением молочных продуктов из своего рациона, чтобы увидеть, имеет ли это значение.

9. Попкорн

Попкорн может содержать большое количество сахара, соли и даже химических веществ и гидрогенизированных жиров, которые могут вызвать воспаление на коже.

10. Кофе

Полностью отказываться от кофе, чтобы поддерживать здоровую и молодую кожу, не нужно, но нужно ограничить количество кофеина, который вы потребляете.

11. Красное мясо

Красное мясо тоже нужно употреблять только в умеренных количествах. Несмотря на то, что мясо содержит ряд полезных для вас витаминов, минералов и белков, оно также может вызвать воспаление на коже. Время от времени заменяйте его нежирным мясом и растительным белком.

Как ранее писал УНИАН, фитнес-тренер назвал комплекс упражнений №1 для уничтожения жира на животе. В этой тренировке нужно выполнять как можно больше повторов для каждой пары упражнений за 10 минут.

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