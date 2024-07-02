В списке есть чрезмерные физические нагрузки.

Эксперты выявили самые распространенные ошибки, которые люди допускают при попытках похудеть, пишет express.co.uk.

Частые ошибки при похудении

Пропуск приема пищи. По словам специалистов, одной из самых частых ошибок является пропуск приема пищи. Поскольку это может привести к сильному голоду, люди склонны переедать во время следующего приема пищи и чаще перекусывать в течение дня. Пропуск приема пищи также замедляет метаболизм.

Чрезмерные физические нагрузки. Еще одна контрпродуктивная тактика - чрезмерные физические нагрузки, которые могут иметь неприятные последствия. Эксперты предупреждают, что физические упражнения являются важной частью фитнес-путешествия, но, если зайти слишком далеко, это может принести больше вреда, чем пользы. Перетренированность повышает уровень кортизола, заставляет вас чувствовать себя более напряженным и затрудняет сжигание жира организмом.

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Ожидание немедленных результатов на весах. Эксперты призывают не расстраиваться, если вы занимаетесь спортом и питаетесь здоровой пищей, но весы этого не показывают. Есть несколько причин колебаний веса: задержка воды, увеличение мышечной массы и вес непереваренной пищи.

Экспресс-диеты. Они неустойчивы и вредны для здоровья, так как могут замедлить метаболизм: если вы едите слишком мало калорий, ваше тело адаптируется, сохраняя их дольше и сжигая медленнее.

Игнорирование силовых упражнений. Включение поднятия тяжестей в ваш фитнес-режим не менее важно. Тяжелая атлетика отлично подходит для похудения, поскольку помогает увеличить количество сжигаемых калорий в состоянии покоя.

Напомним, ранее диетологи раскрыли 10 лучших трав и специй, которые помогут похудеть.

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