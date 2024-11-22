В некоторых ситуациях лучше вообще ничего не говорить.

Известный психолог Адам Грант со ссылкой на новое исследование назвал лучший способ извиниться, если вы ведете себя "как придурок", пишет американский журнал Inc.

Отмечается, что согласно недавнему исследованию Питера Кима, профессора бизнес-школы Университета Южной Калифорнии и автора книги "Как работает доверие", в некоторых ситуациях лучший способ извиниться - вообще ничего не говорить.

Как извиниться правильно - вывод ученых

Комментируя это исследование, психолог Грант выделил два разных вида ошибок - "провал" компетентности и "провал" характера. Во втором случае ошибка связана с эгоизмом, а не с глупостью. И когда речь идет именно об этом виде ошибок, словесные извинения часто контрпродуктивны, пришли к выводу ученые.

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"В случае нарушения честности извинения на самом деле довольно вредны во многих случаях, потому что мы склонны фокусироваться на подтверждении вины, а не на искуплении. Мы склонны считать, что люди с высокой честностью никогда не будут действовать неэтично", - объяснил профессор Питер Ким.

По сути, если вы говорите: "Извините, я вел себя как эгоистичный придурок", люди часто слышат просто: "Я - придурок". И люди склонны думать, что наш фундаментальный характер довольно неизменен. И неудивительно, что извинения заставляют их просто меньше вам доверять, пишет журнал.

Как резюмировал психолог Адам Грант, в итоге в случаях "провала" характера лучше всего сработает "изменение поведения", а не устное извинение, которое почти наверняка будет воспринято как корыстное и пустое. Лучший вид извинений - не слова, а действия, констатировали в журнале.

Напомним, ранее УНИАН назвал признаки того, что вы "слишком независимы" для отношений.

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