Знакомства в Интернете стали чрезвычайно популярными, ведь помогают людям находить партнеров и общаться. Однако онлайн-знакомства имеют и свои опасности. Чтобы избежать разочарований и проблем, стоит придерживаться нескольких правил. Об этом рассказала Таиса Поваленко.
"На что я хотела бы обратить внимание: нужно обращать внимание на цели. Один человек хочет приключений или интимных отношений, а другой - любви. Вам нужно отыскать такого человека, цели которого совпадают с вашими", - отметила психолог.
Психолог также предостерегает от людей, которые хотят использовать других.
"Опытный психолог может проанализировать анкету, как она создана. Если человек не пишет ничего, кроме фотографии, это значит, что у него не развита особенность, или человек зашел для интимных развлечений, ему интересны только фото", - рассказала Поваленко.
Вот несколько фраз, которые могут помочь распознать цели человека в начале общения:
- "Я ищу дружеского общения."
- "Я люблю пообщаться по телефону несколько дней или недель."
- "За первые 5-10 минут разговора можно понять цели человека. Он может расспросить о вашей жизни и проявить интерес к вам".
Следуя этим советам, вы сможете сделать онлайн-знакомства более безопасными и эффективными.
Напомним, ранее психолог рассказал, как понять, что тебя не любит партнер.