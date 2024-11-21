Эти правила помогут найти любовь в Интернете.

Знакомства в Интернете стали чрезвычайно популярными, ведь помогают людям находить партнеров и общаться. Однако онлайн-знакомства имеют и свои опасности. Чтобы избежать разочарований и проблем, стоит придерживаться нескольких правил. Об этом рассказала Таиса Поваленко.

"На что я хотела бы обратить внимание: нужно обращать внимание на цели. Один человек хочет приключений или интимных отношений, а другой - любви. Вам нужно отыскать такого человека, цели которого совпадают с вашими", - отметила психолог.

Психолог также предостерегает от людей, которые хотят использовать других.

"Опытный психолог может проанализировать анкету, как она создана. Если человек не пишет ничего, кроме фотографии, это значит, что у него не развита особенность, или человек зашел для интимных развлечений, ему интересны только фото", - рассказала Поваленко.

Вот несколько фраз, которые могут помочь распознать цели человека в начале общения:

"Я ищу дружеского общения."

"Я люблю пообщаться по телефону несколько дней или недель."

"За первые 5-10 минут разговора можно понять цели человека. Он может расспросить о вашей жизни и проявить интерес к вам".

Следуя этим советам, вы сможете сделать онлайн-знакомства более безопасными и эффективными.

Напомним, ранее психолог рассказал, как понять, что тебя не любит партнер.

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