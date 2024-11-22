Психологи рассказали об этих признаках и указали пути решения проблемы.

Отношения - это врожденная потребность человека. Однако не всем они нужны на само мделе.

Люди, кторые с детства приучились водиночку справляться с жизненными трудностями, меньше испытывают потребность в близких отношениях, пишет Forbes. Они выживают, а затем добиваются успеха, полагаясь на собственные силы. Для этих людей независимость - это больше, чем выбор; это их спасательный круг - образ жизни, который оберегает их.

Тем не менее, по мере того, как они налаживают отношения, могут обнаружить, что их независимость является как силой, так и препятствием на пути к отношениям.

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Вот три признака того, что гипернезависимость может удерживать вас от отношений, в которой вы нуждаетесь.

1. Нежелание просить о помощи

Гипернезависимость часто проявляется как нежелание просить о помощи. Эти люди приравнивают самодостаточность к силе, а просьба о помощи у других ощущается как признание слабости или зависимости, и то и другое может вызывать чувство дискомфорта или тревоги.

Это может повлечь то, что в отношениях такие люди могут держать эмоциональные или личные проблемы при себе, не желая "обременять" партнера, что со временем может создать дистанцию.

Преодоление разрыва между гипернезависимостью и значимой связью начинается с небольших шагов к уязвимости. Один из подходов - практиковать просьбы о поддержке в незначительных ситуациях.

Например, вы можете спросить мнение партнера о совместном планировании выходных или попросить помощи с домашними делами. Эти небольшие жесты позволяют вам испытывать уверенность в безопасной, поддерживающей среде, постепенно меняя ваше восприятие взаимозависимости как положительного аспекта партнерства.

Принимая уязвимость, вы можете научиться полагаться на своего партнера и трансформировать гипернезависимость в сбалансированную связь.

2. Возведение эмоциональной стены для сохранения дистанции

Для гипернезависимых людей эмоциональная дистанция ощущается как защита. Они считают, что любовь неизбежно приводит к разочарованию и разбитому сердцу. Для них близость выглядит так: люди уходят, связи рвутся, и то, что когда-то казалось безопасным, в конечном итоге исчезает. Чтобы избежать этого, они делятся только "хорошими временами" и скрывают трудности.

3. Приоритет одиночества над общим опытом

Гипернезависимые личности часто поддерживают жесткие границы, которые укрепляют их чувство самодостаточности, редко выражая потребность в поддержке, совете или присутствии партнера. Они часто отдают приоритет уединенным занятиям над общим опытом, что приводит к тому, что их отношения отходят на второй план. Они могут выбирать индивидуальные хобби, интересы или проекты, создавая модель, в которой их партнер только косвенно участвует в их жизни.

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