Важно различать искреннюю привязанность и простое желание избежать одиночества, отметила специалист.

В холодные месяцы люди испытывают "стремление к близости и интиму", что влечет их к краткосрочным и не слишком серьезным романам. Об этом рассказала эксперт по отношениям Софи Кресс, передает Newsweek.

Специалист поделилась ключевыми моментами, которых следует избегать, и что делать, чтобы не влюбиться не в того человека этой осенью и зимой.

"Очень важно воздерживаться от отношений, которые не соответствуют вашим основным требованиям и ценностям. Не игнорируйте тревожные сигналы и не ставьте под угрозу свои стандарты из-за страха остаться одной в это время года", - отметила она.

По ее словам, важно быть осторожными, когда дело касается физической близости или эмоциональной уязвимости, особенно если прочный фундамент еще не заложен.

"Теплая и уютная атмосфера может ускорить темп отношений, что приведет к более глубокому вовлечению без правильного понимания или совместимости", - добавила Кресс.

Как и в любых отношениях, люди не должны забывать и о других сторонах своей жизни, например, друзьях и хобби.

"Поддержание сбалансированной жизни гарантирует, что ваше счастье и удовлетворение не будут слишком зависеть от таких сезонных отношений. Я также советую людям учитывать свои намерения, потому что важно различать искреннюю привязанность и простое желание избежать одиночества", - акцентировала эксперт.

Вместе с тем, она не видит ничего плохого в том, чтобы объединиться на это время, однако, очень важно, чтобы обе стороны с самого начала четко понимали свои намерения и хотели одного и того же.

По словам Кресс, "красные флажки" включают в себя принесение в жертву своей морали, чувство неудовлетворенности и отсутствие взаимного уважения. Роман может быть временным, но это не значит, что вам следует соглашаться на нездоровую динамику.

Напомним, ранее были названы 12 неочевидных признаков, что кто-то в вас сильно влюблен.

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