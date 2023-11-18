Партнеры Украины не будут против, уверен эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов ответил на вопрос, смогут ли ВСУ использовать американские истребители F-16 для того, чтобы сбивать российские самолеты, которые сбрасывают на украинские территории КАБы (корректируемые авиационные бомбы), или Запад не даст на это свое согласие.

"Основная масса КАБов сбрасывается не с территории РФ. От этого только три области у нас страдают - Черниговская, Сумская и Харьковская. И то за прошедшие сутки там не было применения. Основная масса КАБов сбрасывается на линии фронта, по нашим войскам. Вот, где проблема", - отметил он.

По словам Жданова, российское командование приняло решение Авдеевку "сравнять с землей": "И там идет просто массовое применение КАБ. И естественно, рашистские самолеты находятся в нашем воздушном пространстве".

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Потому эксперт уверен, что партнеры Украины не будут против применения F-16 против российской авиации.

"В конце концов, Западу придется рано или поздно согласиться с тем, что мы можем и западным вооружением наносить удары по территории РФ", - добавил Жданов.

Украинские пилоты начали обучение на F-16

Как писал УНИАН со ссылкой на Пентагон, США начали обучение украинских пилотов на истребителях F-16:

"Чтобы убедиться, что украинцы успешно управляют этими F-16, украинские пилоты начали тренироваться в США и Европе как по выполнению полетов, так и по техническому обслуживанию".

Также отмечалось, что Пентагон сейчас работает над вопросом стабильного обеспечения запасными частями тех самолетов, которые будут переданы Украине по окончании этого обучения.

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