Для того, чтобы уберечь свой сад, мы готовы пойти на многое. Но иногда даже самые неожиданные продукты могут помочь.

Апельсины любит практически каждый. Эти цитрусовые богаты витамином C, но не стоит избавляться от их кожуры, если вы вдруг любите заниматься садом. Она может принести пользу, используясь в качестве компоста для обогащения почвы или для отпугивания вредителей, таких как тля, пишет Martha Stewart. Эксперты по садоводству поделились своими советами по ее использованию.

Апельсиновая кожура в качестве компоста

Многие остатки фруктов и овощей, включая апельсиновую кожуру, можно добавлять в почву в качестве компоста. Кожура апельсина обогащает почву такими важными питательными веществами, как азот, фосфор и калий, способствуя развитию корневой системы растений.

"Обязательно используйте только органическую апельсиновую кожуру в своем саду, чтобы избежать попадания химикатов в почву", — советует садовод и основатель Pike Lane Gardens Адам Вайс.

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Чтобы использовать апельсиновую кожуру в компосте, начните с ее высушивания. Затем измельчите кожуру в порошок или очень мелко нарежьте. Добавьте этот материал в компостную кучу или разложите его непосредственно вокруг основания растений перед поливом. Поскольку кожуре требуется время для разложения, важно нарезать ее на мелкие кусочки.

Репеллент от муравьев

Апельсиновая кожура может служить отличным натуральным средством против муравьев. "Муравьям не нравится запах апельсинов, а содержащийся в них d-лимонен является природным инсектицидом", — отмечает гендиректор компании Lawn Love Стив Коркоран.

Как и в случае с компостом, лучше всего сначала полностью высушить кожуру. Затем измельчить ее в порошок и посыпать им участки сада, где наблюдаются муравьи. Поскольку это легкий порошок, вам, возможно, придется повторять процедуру несколько раз, так как материал может разлагаться или разноситься ветром.

Биоразлагаемые горшочки для рассады

Если вы выращиваете растения из семян, можно использовать половинки апельсиновой кожуры в качестве биоразлагаемых горшочков для рассады.

По словам экспертов, апельсиновая кожура богата азотом и калием, которые помогут молодым растениям получить питательный заряд.

Разрежьте апельсин пополам, удалите мякоть и семена. Заполните половинки кожуры почвой и посейте семена. Когда у сеянцев появятся один-два набора настоящих листьев, пересадите их в более крупные контейнеры.

Апельсиновая кожура для отпугивания тли

Можно приготовить спрей на основе апельсиновой кожуры, который поможет избавиться от тли в саду. "Добавьте свежую апельсиновую кожуру в бутылку с горячей водой и небольшим количеством жидкого мыла", — советует Вайс.

Хорошо встряхните смесь и периодически распыляйте ее на нижние листья и стебли растений. Жидкое мыло позволяет раствору дольше оставаться на листьях, а апельсиновый запах отпугивает тлю. Повторно наносите спрей после дождя.

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