Рассказываем, нужно ли замачивать семена перед посадкой и какие.

Нужно ли замачивать семена огурцов перед посадкой? А кабачков, томатов и моркови? Огородники и садоводы с опытом знают, что в большинстве случаев эта процедура очень даже полезна: таким образом семена можно обеззаразить и они скорее прорастут. Однако замачивание нужно не всем. Давайте разберемся, какие семена нужно замачивать, а какие - не стоит.

Нужно ли замачивать семена перед посадкой и какие

Замачивание семян, как уже говорили, делают с определенной целью:

чтобы улучшить их всхожесть;

чтобы они скорее взошли;

чтобы защитить от болезней и вредителей.

Для замачивания используют обычную воду, борную кислоту, раствор марганцовки, водку. Если нужно, чтобы семена просто быстрее проросли, то самый бюджетный способ - это замочить их в воде. Для этого семена можно положить в неглубокую емкость и задить водой (20-25°С), или же завернуть в мокрую марлю и положить на блюдце, но следить, чтобы марля не пересыхала.

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Теперь разберемся, что же нужно замачивать.

Нужно ли замачивать семена томатов перед посадкой, перца и баклажан

Если говорить о том, нужно ли замачивать семена перца перед посадкой и помидоров, то им нужно замачивание, чтобы ускорить прорастание - это туговсхожие культуры. Хотя сама процедура не является обязательной, но, если семена посеять сухими, то прорастать они будут дольше. Томат и перец обычно замачивают в воде на 24-36 часов.

Нужно ли замачивать семена баклажан перед посадкой? Да, точно так же, как и томаты. Воду лучше брать не водопроводную, а талую (из морозилки) или хотя бы отстоянную.

Нужно ли замачивать семена арбуза перед посадкой, дыни, тыквы и кабачков

Другой раз огородники сомневаются: нужно ли замачивать семена дыни перед посадкой и тыквы? И надо ли замачивать семена кабачков перед посадкой? Они ведь неплохо вроде и сами прорастают. Бахчевые культуры - арбуз, тыква, дыня, кабачки, а также семена огурцов, редиса, капусты тоже можно замачивать, но не так долго. Их будет достаточно подержать в воде 12-15 часов.

Еще один вопрос: нужно ли замачивать семена огурцов F1? Как и в случае, с негибридными сортами, это ускорит прорастание таких семян, хотя и не является обязателеным.

Нужно ли замачивать семена моркови перед посадкой и свеклы

Морковь, а также петрушку, сельдерей, щавель, тмин и кориандр держат в воде не менее двух суток, так как эти семена покрыты пленкой из эфирных масел. Свекле (как туговсхожей) требуется меньше - 24 часа.

Нужно ли замачивать семена укропа перед посадкой? Да, их в эту же категорию, укроп также содержит эфирные масла, которые мешает влаге проникнуть внутрь и запустить процесс прорастания. Но если семена замочить, то дело пойдет быстрее.

Горох и фасоль замачивают на 5-10 часов, хотя при ранней посадке этого обычно не делают.

Нужно ли замачивать семена цветов перед посадкой

Что касается цветов, то мелкие (например, петуния), замачивать не советуют, а более крупные можно прорастить на влажной салфетке.

Обычно не замачивают семена земляники и ремонтатной клубники (они очень мелкие). Также не нужно замачивать дражированные и инкрустированные семена, так как они уже обработаны и замачивание может им навредить.

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