Он получается влажным и не очень сладким.

Если вы любите проверенные временем домашние десерты, которые, возможно, не победят в конкурсах красоты, но покоряют вкусом и простотой, то попробуйте мильяччо, итальянский пирог из рикотты и манной крупы.

Как рассказывает Марк Бим, главный пекарь в датском кафе Hjem Kensington в Лондоне, который поделился с Simplyrecipes этим рецептом, текстура пирога напоминает нечто среднее между обычным пирогом и чизкейком. Он готовится в одной миске, не требует миксера и в отличие от чизкейка, совсем не такой привередливый при выпекании - выпекается без водяной бани, и даже должен иметь трещины сверху.

Название пирога происходит от итальянского слова miglio, что означает "пшено", поскольку раньше его готовили из пшенной муки, однако сегодня его обычно готовят из манной крупы semolina из твердых сортов пшеницы.

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Ингредиенты для формы 22 сантиметра

1 стакан (165 г) манной крупы мелкого или среднего помола, плюс еще для присыпки

1/2 чайной ложки соли

2 1/2 стакана молока

1/4 стакана (57 г) несоленого сливочного масла, плюс еще для смазывания формы

1 стакан (200 г) сахарного песка

4 больших яйца

1 1/2 стакана (350 г) рикотты (если она слишком водянистая, то отцедите ее через марлю)

Цедра из 2 лимонов

1 чайная ложка ванильного экстракта или ванильный сахар

1/4 чайной ложки молотой корицы

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 190°С. Застелите дно формы пергаментной бумагой и смажьте пергамент сливочным маслом. Посыпьте форму манной мукой и стряхните излишки. Сварите манную кашу. Добавьте манку, соль и молоко в среднюю кастрюлю и перемешайте. Поставьте кастрюлю на средний огонь и варите, помешивая, пока смесь не загустеет до состояния каши, 5-8 минут. Она должна быть похожей на консистенцию заварного крема. Снимите кастрюлю с огня. Добавьте сливочное масло и сахар и перемешайте до однородной массы. Когда манка немного остынет (10-15 минут), добавьте яйца, по одному, перемешивая после каждого. Добавьте рикотту и перемешайте до однородности. Добавьте лимонную цедру, ванильный экстракт и корицу. Вылейте тесто в подготовленную форму. Выпекайте, пока внешний край пирога не станет золотисто-коричневым, а пирог не поднимется и не потрескается, примерно 50 минут. Пирог будет слегка подрагивать, но центр должен быть не более шатким, чем остальной пирог.

Кондитер рекомендует оставить пирог на ночь в холодильнике для охлаждения и стабилизации, хотя в холодные дни его можно есть и теплым, как пудинг.

Если вы любите простые, но вкусные десерты, попробуйте вкусный кофейный торт, который отличается ярким кофейным ароматом и вкусным кремом. А на завтрак можно приготовить простой, но очень вкусный банановый пирог, который быстро готовится и можно есть даже маленьким детям.

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