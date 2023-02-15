Маск обещал уйти в отставку, когда "найдет кого-нибудь достаточно тупого" для этой должности.

Владелец социальной сети Twitter Илон Маск, обещавший уйти в отставку с поста гендиректора компании, показал свою "замену".

Как бы того не хотели миллионы пользователей, которые ожидают, когда же Маск покинет должность, "новый гендиректор" вряд ли кардинально изменит ситуацию. Это собака.

"Новый генеральный директор Twitter просто великолепен. Намного лучше, чем тот другой парень! Он отлично разбирается в цифрах! Он идеально подходит для этой работы!", – написал Маск и показал серию фото своей собаки породы сиба-ину по кличке Флоки в одежде с надписью "Twitter CEO".

Видео дня

В кадре можно увидеть разнообразные атрибуты "нового гендиректора". Это и бумаги с печатью его именем, и "именная" печать в виде лапы.

Отставка Илона Маска

Илон Маск купил Twitter в октябре 2022 года. За сменой владельца последовала череда увольнений и серия противоречивых нововведений в самой соцсети.

В декабре Маск устроил опрос о том, стоит ли ему уйти с должности. В голосовании приняли участие более 17,5 млн человек, 57,5% участников опроса поддержали уход Маска.

Он пообещал покинуть пост генерального директора соцсети, как только найдет себе замену. "Я уйду с поста генерального директора, как только найду кого-нибудь достаточно глупого, чтобы взяться за эту работу!", - написал он.

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