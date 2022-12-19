Сам Маск пока не сделал официальное заявление по этому поводу. но ранее он заверял, что собирается придерживаться результатов опроса.

Миллиардер и новоиспеченный владелец Twitter Илон Маск по итогам запущенного им же самим опроса должен уйти с поста руководителя соцсети.

Результаты свидетельствуют о том, что 57,5% участников опроса поддержали уход Маска с поста СЕО Twitter. Всего в голосовании приняли участие более 17,5 млн человек,

Сам Маск пока не сделал официальное заявление по этому поводу. но ранее он заверял, что собирается придерживаться результатов этого опроса.

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Пока неясно, кто возглавит Twitter, если Маск действительно уйдет в отставку, или какова будет его роль, учитывая, что он по-прежнему является владельцем компании. Львиная доля предыдущего руководства компании была либо уволена, либо ушла сама после того, как он купил соцсеть.

Как Илон Маск меняет Twitter и почему пользователи хотят его отставки

Илон Маск стал владельцем Twitter всего лишь несколько месяцев назад, но уже успел перевернуть компанию и ее соцсеть вверх дном.

Почти сразу после прихода в Twitter Маск уволил ключевых топ-менеджеров, сократил численность персонала на 50%, отменил пожизненные баны и начал раздавать "синие галочки" всем подряд.

Прошедшая неделя стала еще одной полной неожиданностей. Соцсеть Маска перестала принимать абонентов украинских мобильных операторов, из-за чего украинские пользователи больше не могут войти или зарегистрироваться в Twitter, используя свой мобильный номер.

Параллельно Маск начал блокировать в Twitter известных журналистов из-за критики его деятельности. После появления новости в сети, бизнесмен написал в микроблоге, что к журналистам применяются те же правила о сборе и распространении личной или идентификационной информации.

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