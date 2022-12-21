Сейчас Илон Маск подыскивает себе замену на пост руководителя соцсети.

Новоиспеченный владелец Twitter Илон Маск пообещал покинуть пост генерального директора соцсети, как только найдет себе замену. Об том он написал на своей странице в "Твиттер".

"Я уйду с поста генерального директора, как только найду кого-нибудь достаточно глупого, чтобы взяться за эту работу!" - написал Маск.

Он добавил, что после этого собирается руководить командами программного обеспечения и серверов.

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Илон Маск и Twitter

Напомним, Илон Маск купил Twitter в октябре этого года. После этого последовала череда увольнений из компании и "ноу-хау" в самой соцсети.

Несколько дней назад Маск запустил в "Твитттере" опрос, покинуть ли ему должность руководителя соцсетью. Итоги голосования показали, что миллиардер должен уйти с поста гендиректора соцсети. Так, 57,5% участников опроса поддержали уход Маска с поста СЕО Twitter. Всего в голосовании приняли участие более 17,5 млн человек.

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