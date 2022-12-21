Новоиспеченный владелец Twitter Илон Маск пообещал покинуть пост генерального директора соцсети, как только найдет себе замену. Об том он написал на своей странице в "Твиттер".
"Я уйду с поста генерального директора, как только найду кого-нибудь достаточно глупого, чтобы взяться за эту работу!" - написал Маск.
Он добавил, что после этого собирается руководить командами программного обеспечения и серверов.
Илон Маск и Twitter
Напомним, Илон Маск купил Twitter в октябре этого года. После этого последовала череда увольнений из компании и "ноу-хау" в самой соцсети.
Несколько дней назад Маск запустил в "Твитттере" опрос, покинуть ли ему должность руководителя соцсетью. Итоги голосования показали, что миллиардер должен уйти с поста гендиректора соцсети. Так, 57,5% участников опроса поддержали уход Маска с поста СЕО Twitter. Всего в голосовании приняли участие более 17,5 млн человек.