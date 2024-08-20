Если вас привлекает альпийский воздух Швейцарии, средиземноморские пляжи Италии или исторические деревни Испании, в Европе найдется место, готовое принять вас с распростертыми объятиями.

Выход на пенсию часто связан с мечтами о новых приключениях и смене обстановки. Для тех, кто хочет сделать смелый шаг в свои золотые годы, несколько европейских городов имеют заманчивое предложение.

Издание New trader u назвало восемь европейских городов, которые заплатят за переезд, и они идеально подходят для пенсионеров.

Понга, Испания

Расположенная в Кантабрийских горах на севере Испании, Понга - живописная деревня, идеально подходящая для пенсионеров, любящих природу. Населенный пункт предлагает щедрый стимул в размере 3 000 евро для семейных пар, которые переезжают туда, и еще 3 000 евро на каждого ребенка.

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Требование пятилетнего проживания гарантирует подлинную приверженность общине, что делает ее отличным выбором для тех, кто хочет пустить корни в старости.

Альбинен, Швейцария

Для пенсионеров, мечтающих об альпийском отдыхе в Швейцарии, Альбинен имеет привлекательное предложение. Эта небольшая деревня в кантоне Вале предлагает взрослым до 45 лет 25 000 швейцарских франков (около 25 300 евро), а на каждого ребенка - еще 10 000 швейцарских франков (около 10 120 евро). Это может стать отличной возможностью для тех, кто выходит на пенсию раньше, или для семей, желающих переехать с пожилыми родителями.

Боргомеццавалле, Италия

Боргомеццавалле борется с сокращением численности населения в итальянских Альпах с помощью неотразимого предложения. Новые жители могут приобрести дом всего за одно евро и получить дополнительно 2 100 евро за открытие бизнеса.

Эта инициатива идеально подходит для пенсионеров, которые всегда мечтали о собственном участке итальянской недвижимости или об открытии небольшого бизнеса в пенсионном возрасте. Низкая стоимость въезда в город делает его привлекательным вариантом для пенсионеров, желающих растянуть свои пенсионные средства, наслаждаясь при этом высоким качеством жизни.

Антикитера, Греция

Антикитера - небольшой остров предлагает новым жителям дом и ежемесячную стипендию в размере 500 евро в течение трех лет. За этой инициативой стоит Греческая православная церковь, стремящаяся заселить остров и сохранить его уникальную культуру. Пенсионеры, выбравшие Антикитеру, могут рассчитывать на спокойный средиземноморский образ жизни с чистейшими пляжами и сплоченной общиной.

Рубия, Испания

В северо-западном регионе Галисии деревня Рубия предлагает новым жителям до 150 евро в месяц. Эта инициатива в основном направлена на семьи, надеясь увеличить количество учеников в местных школах.

Однако пенсионеры также могут извлечь выгоду из этой схемы, особенно те, кто хочет переехать к дальним родственникам. Это идеальное место для пенсионеров, желающих погрузиться в испанскую культуру и насладиться расслабленным образом жизни.

Кандела, Италия

Кандела, небольшой городок в итальянском регионе Апулия, реализовал программу по привлечению новых жителей с помощью финансовых стимулов. Хотя суммы могут варьироваться, город стремится принять новых жителей и сохранить свой очаровательный образ жизни. Упор на общину делает город отличным выбором для тех, кто хочет завести новые связи и стать частью сплоченного общества на пенсии.

Пресичче-Акварика, Италия

Города Пресичче и Акварика объединили усилия, чтобы предложить до 30 000 евро на покупку и регистрацию дома в качестве основного места жительства. Кроме того, власти предлагают дополнительными средствами для новорожденных, что делает его привлекательным вариантом для пенсионеров, желающих переехать с семьей.

Сардиния, Италия

Итальянский остров Сардиния предлагает 15 000 евро тем, кто готов переехать в муниципалитеты с населением менее 3 000 человек. Эта инициатива направлена на возрождение небольших общин, а также на то, чтобы новые жители смогли познакомиться с жизнью на этом прекрасном средиземноморском острове.

Для пенсионеров это означает финансовые стимулы и возможность вести более здоровый и активный образ жизни. Требование, чтобы средства использовались для покупки или ремонта дома, гарантирует, что новые жители будут заинтересованы в своем новом сообществе.

Ранее УНИАН назвал 10 самых лучших мест, где можно жить на пенсию менее чем за $3 000 в месяц.

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