Отмечается, что в этих населенных пунктах непомерно высокая стоимость жизни.

Выход на пенсию - важная веха в жизни, на подготовку к которой многие тратят десятилетия. Выбор места, где вы проведете свои золотые годы, очень важен, поскольку он может существенно повлиять на качество вашей жизни и финансовую стабильность.

Издание New trade u назвало города, о которых пенсионерам среднего класса лучше отказаться.

Нью-Йорк

Особенно пугающими являются расходы на жилье в Большом Яблоке. По состоянию на 2024 год медианная цена на жилье в Нью-Йорке составит около 785 000 долларов, а во многих престижных районах цены будут достигать миллионов. При этом средняя арендная плата за двухкомнатную квартиру на Манхэттене превышает 3500 долларов в месяц.

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Кроме того, налог с продаж в городе составляет 8,875 %, а ставки подоходного налога могут достигать 14,776 %.

Сан-Франциско

Рынок жилья в Сан-Франциско просто астрономический. По состоянию на 2024 год медианная цена дома в городе превысит 1,3 миллиона долларов. Рынок аренды мало чем может помочь: средняя месячная арендная плата за квартиру с одной спальней составляет около 3 000 долларов.

Высокая стоимость жизни в Сан-Франциско также способствует росту бездомности, что сказывается на качестве жизни всех горожан. Хотя город предлагает прекрасные парки, рестораны мирового класса и мягкий климат, за эти преимущества приходится платить высокую цену.

Лос-Анджелес

Этот город предлагает круглогодичное солнце и непринужденный образ жизни, но за блеском и гламуром скрывается стоимость жизни, которая может быстро превратить мечту в финансовую проблему.

По состоянию на 2024 год медианная цена дома в Лос-Анджелесе составляет около 928 000 долларов, а во многих престижных районах цены еще выше. Не лучше обстоят дела и с арендой жилья: во многих районах средняя арендная плата за двухкомнатную квартиру превышает 2500 долларов в месяц.

Из-за пробок передвижение по городу может отнимать много времени и сил, что потенциально сказывается на качестве жизни. Также в некоторых районах города существуют проблемы с безопасностью.

Стоимость медицинского обслуживания в Лос-Анджелесе также выше, чем в среднем в США.

Гонолулу

Гонолулу с его чистейшими пляжами и тропическим климатом кажется идеальным раем, но за этот кусочек рая приходится платить немалую цену. Стоимость жизни в Гонолулу - одна из самых высоких в США.

Особенно высока стоимость жилья: по данным Redfin, медианная цена продажи домов в Гонолулу на июнь 2024 года составит 475 000 долларов. Средняя месячная арендная плата за квартиру с одной спальней превышает 1800 долларов. Коммунальные услуги, особенно электричество, также значительно дороже из-за высокой стоимости импорта топлива.

Хотя Гавайи могут похвастаться высококачественной системой здравоохранения, медицинские расходы в Гонолулу примерно на 18 % выше.

Кроме того, расходы на проезд до материка и обратно весьма значительны, а ограниченная доступность некоторых товаров повышает цены и усиливает ограниченность выбора.

Бостон

Стоимость жилья в Бостоне - одна из самых высоких в стране. По состоянию на 2024 год медианная цена на жилье в городе составляла около 950 000 долларов, а во многих престижных районах она была еще выше. Рынок аренды жилья не менее сложен: средняя арендная плата за двухкомнатную квартиру во многих районах превышает 2500 долларов в месяц.

Помимо жилья, общая стоимость жизни в Бостоне примерно на 50% выше, чем в США. Несмотря на превосходное качество, здравоохранение обходится в кругленькую сумму. Даже повседневные расходы, такие как продукты питания и транспорт, могут оказаться непосильными для бюджета пенсионера.

Суровые бостонские зимы - еще одна причина для пенсионеров. Холодная погода влияет на качество жизни и может привести к увеличению расходов на отопление и потенциальным проблемам со здоровьем у пожилых людей.

Налоги на недвижимость в Бостоне также относительно высоки, что создает еще одно финансовое бремя для домовладельцев.

Сиэтл

В последние годы стоимость жилья в Сиэтле резко возросла, что отчасти объясняется бурным развитием технологической индустрии. По состоянию на июнь 2024 года, медианная цена дома в Сиэтле составит около 800 000 долларов. Рынок аренды жилья мало чем может помочь: средняя стоимость аренды квартиры с одной спальней во многих районах превышает 2000 долларов в месяц.

Коммунальные услуги могут стать существенной статьей расходов из-за необходимости обогрева в долгие дождливые зимы.

Ранее УНИАН назвал 10 самых лучших мест, где можно жить на пенсию менее чем за $3 000 в месяц.

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