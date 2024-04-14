Попробуйте разыскать на головоломке-загадке вовремя коварного кота / фото PublicDomainPictures/Pixabay и УНИАН

Визуальные загадки для детей о птицах и других животных могут быть полезны - с помощью этих заданий можно "прокачать" умение обращать внимание на главное и не отвлекаться на что-то второстепенное.

Можете попробовать справиться с таким заданием - за 6 секунд среди фантастических сов надо разыскать кота, которого можно назвать коварным. Если вы очень внимательны, то, возможно, и быстрее сможете разыскать спрятанного хвостатого.

Какие шаги стоит предпринять для победы:

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  • дайте глазам отдохнуть;
  • охватите взглядом все изображение;
  • не рассматривайте детально сов.

Очень важно сфокусироваться именно на поиске кота и не тратить время на то, чтобы рассматривать части изображения, на котором его нет.

Надо менее чем за 10 секунд найти кота / коллаж УНИАН

Совы очень яркие и многим могут понравиться, поэтому не разглядывать их - это задача из непростых.

Правильный ответ на загадку таков - кот был справа от изображения неподалеку от его угла.

Кот находился неподалеку от одного из углов изображения / коллаж УНИАН

Захватывающая оптическая иллюзия с бананами - следует разыскать странную ветку

Ранее УНИАН опубликовал оптическую загадку-головоломку с фруктами, на которой среди большого количества бананов нужно найти странную ветку. Задачу усложняет то, что есть дедлайн, - уложиться надо в 7 секунд.

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