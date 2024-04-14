Очень внимательные люди, возможно, смогут справиться с заданием за несколько секунд.

Визуальные загадки на логику, которые являются оптическими иллюзиями, могут сильно помочь "прокачать" способность собирать себя в кучу и буквально моментально находить то, что нужно, среди большого количества остальных вещей.

Свежая довольно непростая и увлекательная оптическая иллюзия-загадка такова - следует среди кучи веток бананов разыскать ту, которая по конкретному признаку может показаться странной. Усложняет работу дедлайн - на поиски есть только 7 секунд.

Для победы стоит придерживаться такой тактики:

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осознать, чем большинство бананов между собой похожи;

охватить взглядом всю оптическую иллюзию;

заметить ветку бананов, которая не такая, как остальные.

Если поняли, как действовать, можете засекать время и браться за поиски. Не исключено, что очень внимательные люди смогут найти странную ветку бананов и менее чем за 7 секунд.

Теперь мы вам покажем, где же находились фрукты, которые следовало найти. Странная ветка бананов была с правой стороны изображения.

Недавно опубликована яркая сложная оптическая иллюзия - что следует разыскать

Среди разнообразия цветов в саду надо найти загадочную бабочку. На выполнение этой задачи нужно потратить всего 9 секунд. Очень важно не тратить время на любование цветами.

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