Ошибка очень простая.

Головоломки с картинками – увлекательный и веселый способ проверить интеллект человека. Такие задания позволяют оценить ваши навыки критического мышления, а также логические и аналитические способности. Они также помогают развить острый ум и умение творчески подходить к решениям любых проблем.

Проверьте свой уровень IQ с новым тестом на сообразительность от УНИАН. На картинке ниже нужно найти одну логическую ошибку. Сможете ли вы быстро справиться с заданием?

На картинке изображен погожий день в парке и неспешно прогуливающиеся люди. На этой мирной картине казалось бы, нет ничего странного, однако это не так. На изображении есть одна логическая несостыковка и вам нужно быстро ее найти.

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Чем быстрее вы справитесь с заданием, тем выше ваша внимательность и сообразительность.

Посмотрите на изображение и внимательно изучите его. Тщательно приглядитесь ко всем деталям и пропробуйте догадаться, что не так.

Ошибка действительно очень простая, и когда вы догадаетесь, то будете удивлены, что не заметили ее сразу.

Если вам не удалось найти ошибку – обратите внимание на тени. Подсказка ниже.

Тень есть у всех гулющих людей, однако у бегущей рядом собаки ее почему-то нет – это неправильно.

Если вам понравилось решать эту головоломку, поделитесь ею с друзьями. Также вы можете проверить свои силы в других увлекательниых тестах на IQ от УНИАН.

Например, попробуйте найти число 33 за 7 секунд на этой оптической иллюзии. Или попытайтесь найти ошибку на картинке с катком.

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