Сделать это будет нелегко.

Головоломки с картинками – не только увлекательное занятие, они также очень полезны для тенировки внимательности и когнитивных способностей. Они помогают тренировать внимание к деталям и острое зрение. Кроме того, они поощряют нестандартное мышление, способствуя креативности, и повышают фокусировку, что обязательно пригодится и в работе, и в повседневной жизни.

Проверьте свои силы и потренируйте внимательность с новой увлекательной головоломкой от УНИАН, на которой вам нужно найти странного "гостя" среди сов на картинке.

Головоломка несложная, но это только на первый взгляд – в ней кроется подвох.

Видео дня

На картинке около 20 сов сидят рядом друг с другом. Однако на картинке кроме них есть еще один любопытный "гость" и вам предстоит найти милого "самозванца". И сделать это будет не так-то и легко - вам потребуется вся ваша внимательность и концентрация.

Внимательно просканируйте каждый уголок картинки – где-то спрятался "чудак", которого вам и нужно найти.

Если вам так и не удалось найти лишнего на картинке, то подсказка расположена ниже. Среди сов спряталась милая панда.

Такие головоломки могут действовать как форма релаксации и снятия стресса, так что попробуйте другие варианты от УНИАН. Например, попробуйте найти чужака среди страусов. Или найти настоящего кота среди игрушек.

Вас также могут заинтересовать новости: