Загадка со спичками: 6-4=3. Исправьте уравнение, переместив одну спичку.

В сети появилась новая интересная головоломка со спичками, которую вы можете попробовать решить.

Как пишет Fresherslive, как правило, головоломки со спичками представляют собой неверные уравнения, которые необходимо решить. Когда вы решаете подобные головоломки, проверяются все ваши умственные способности и навыки решения логических задач. Процесс решения таких хитрых головоломок со спичками на самом деле довольно прост. Все, что вам нужно сделать, это внимательно изучить вопрос, чтобы понять, в чем проблема.

Как только вы поймете проблему, вы будете знать, какие изменения необходимо внести, чтобы решить эту проблему.

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Итак, перед вами неверное уравнение: 6-4=3. Его нужно исправить, переместив всего одну спичку. Справитесь?

Если вы уже эксперт в области решения головоломок, то можете усложнить себе задачу, ограничив время. Или наоборот, дайте себе неограниченное время, чтобы справиться с заданием.

Получилось ли у вас решить эту головоломку? Если нет, то попытайтесь еще.

Ниже мы опубликуем ответ.

Еще головоломка со спичками

Ранее УНИАН писал о головоломке со спичками, решить которую получится не у каждого. Сложность заключается в том, что нужно убрать две спички, чтобы получить правильный ответ.

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