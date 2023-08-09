В сети появилась новая головоломка со спичками, решить которую получится не у каждого.

Головоломки стали одной из последних тенденций в социальных сетях, и многие ищут различные типы головоломок, чтобы потренировать ум.

Как правило, головоломки со спичками представляют собой неверные уравнения, которые необходимо решить, пишет FreshersLive. Зачастую в них нужно переставлять спички, чтобы исправить и решить равенство. В этой же головоломке необходимо убрать две спички, чтобы решить пример.

Попробуйте решить ее за несколько секунд, если сможете. Если нет, то все равно думайте, пока не добьетесь успеха. И не теряйте надежды, если не найдете решения. Мы покажем правильный ответ ниже.

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Справились ли вы с этой непростой головоломкой? Надеемся, что да. А теперь давайте узнаем правильный ответ.

Как видите, необходимо было убрать две спички от цифры "4".

Продолжайте практиковать такие головоломки со спичками, чтобы улучшить свою смекалку.

Еще несколько головоломок

Если любите головоломки со спичками, то вот еще одна: необходимо добавить три спички, чтобы получить правильный ответ.

Ранее УНИАН рассказывал о головоломке с пчелами. Вам необходимо найти на картинке насекомое с жалом.

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