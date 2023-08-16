Можете установить временной лимит на выполнение задания.

Если хотите, чтобы ваш мозг работал лучше - самое время решить непростую головоломку со спичками.

Ресурс FreshersLIVE опубликовал уравнение 2-1=9, "выложенное спичками", и отметил, что для того, чтобы сделать его правильным, одну спичку нужно переставить.

Подумайте над тем, куда переместить спичку, чтобы после этого ответ на уравнение был правильным.

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Если вам задача показалась очень простой - можете ее усложнить - установите какой-то временной лимит для решения.

Если вы очень быстро справились с задачей - можете себя похвалить. А если решить головоломку вам не удалось - не расстраивайтесь. Когда вы поймете принцип ее решения, то сможете справиться с подобной задачей в следующий раз.

Теперь мы покажем вам, как нужно искать правильный ответ. Все очень просто.

Единственный шаг

Желаемый результат

Теперь вы знаете, что правильное уравнение после перестановки одной спички должно выглядеть так: 2+1 =3.

Интересные новости о головоломках - сегодня это стоит прочитать

Ранее была опубликована головоломка, которая может очень понравиться тем, кто любит задания на внимательность.

Среди очень большого количества кроссовок нужно найти уникальную обувь. Она отличается от остального немалым количеством черт. Просто стоит быть очень внимательными, и вы его заметите.

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