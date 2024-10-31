Перед тем, как запускать обратный отсчет времени, надо вспомнить, какую особенность приписывают призракам.

В четверг, 31 октября, праздник Хэллоуин 2024, который ассоциируется, в том числе с привидениями. В этот день для проверки коэффициента интеллекта актуальна головоломка с привидением.

Надо на вечеринке среди большого количества гостей разыскать того, кто уже не является человеком. Призрака следует найти за 5 секунд.

Люди, которых можно назвать настоящими умниками, должны уложиться в эти узкие временные рамки.

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Чтобы стать победителем, не следует спешить включать секундомер и браться за поиски.

Журналисты отметили:

Сначала надо подумать над тем, что может выдать призрака среди живых людей.

Если вы вспомнили, о чем может идти речь, тогда - запускайте обратный отсчет времени и очень быстро ищите призрака среди гостей.

Призрака можно было легко найти, вспомнив, что им приписывают полупрозрачность. Призраком была женщина в бирюзовом платье - у нее полупрозрачные ноги и обувь.

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На картинке в центре внимания находится белка, которая стоит на двух лапках в лесу. А разыскать надо желудь. На поиски следует потратить всего 7 секунд. Важно не потратить много времени на рассматривание белки.

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