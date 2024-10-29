Во время выполнения задания не стоит рассматривать лишние объекты.

Головоломка-загадка для детей и взрослых может помочь улучшить внимательность и логическое мышление. Новое визуальное задание такое - следует в лесу за 7 секунд найти желудь.

Сложность заключается в том, что в центре внимания находится белка. Многие могут потратить кучу времени, рассматривая это животное.

Попробуйте не попасть в эту "ловушку". Настройтесь, сконцентрируйте внимание на поисках и тогда запускайте обратный отсчет времени.

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Журналисты отметили, что для победы следует придерживаться нескольких простых правил:

"Подумать, где может быть желудь, и не тратить время на рассматривание лишних объектов".

Желудь спрятали в нижней части изображения. Он лежит возле листа, который похож на него по цвету. Это сильно затрудняло поиски.

Такая интересная новость опубликована

Размещен визуальный тест для проверки уровня IQ, на котором изображено много обуви. Среди большого количества пар надо найти ту, которую можно назвать странной. С задачей нужно справиться за 6 секунд.

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