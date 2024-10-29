В лесу надо быстро найти желудь / коллаж с фото pixabay.com и УНИАН

Головоломка-загадка для детей и взрослых может помочь улучшить внимательность и логическое мышление. Новое визуальное задание такое - следует в лесу за 7 секунд найти желудь.

Сложность заключается в том, что в центре внимания находится белка. Многие могут потратить кучу времени, рассматривая это животное.

Попробуйте не попасть в эту "ловушку". Настройтесь, сконцентрируйте внимание на поисках и тогда запускайте обратный отсчет времени.

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Журналисты отметили, что для победы следует придерживаться нескольких простых правил:

"Подумать, где может быть желудь, и не тратить время на рассматривание лишних объектов".

На картинке менее чем за 10 секунд надо разыскать желудь / коллаж с фото УНИАН

Желудь спрятали в нижней части изображения. Он лежит возле листа, который похож на него по цвету. Это сильно затрудняло поиски.

Желудь был в нижней части оптической головоломки / коллаж с фото УНИАН

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Размещен визуальный тест для проверки уровня IQ, на котором изображено много обуви. Среди большого количества пар надо найти ту, которую можно назвать странной. С задачей нужно справиться за 6 секунд.

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