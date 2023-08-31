Справиться с этой головоломкой смогут только самые внимательные, ведь пульт очень хитро спрятан.

В этой головоломке с оптической иллюзией от сайта Jagranjosh в гостиной спрятан пульт от телевизора, и лишь самые внимательные люди способны найти его за 5 секунд.

На изображении ниже показана гостиная. Она выглядит аккуратно, но несколько вещей все же не на своих местах. Телевизор включен, но не работает, потому что пульт где-то потерялся в этом беспорядке.

Напрягитесь и попытайтесь найти пульт, который очень хитро спрятан.

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Решать такие головоломки очень весело, однако сегодняшнюю оптическую головоломку преодолеть сможет не каждый. Справиться с ней за 5 секунд можно лишь исключительной внимательностью, и только 3% людей способны это сделать.

Если вам не удалось найти пульт за 5 секунд, попробуйте сделать это без ограничения по времени.

Если же вам так и не удалось это сделать, то подсказка ниже.

Другие интересные головоломки

На этой головоломке нужно найти спрятанную свечу на детской площадке, и только 2 человека из 10 смогут сделать это за 10 секунд.

А на этой сложной головоломке надо заметить кота в зоопарке за 7 секунд.

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