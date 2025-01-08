Одаренные дети часто маршируют под ритм своего собственного, супергениального барабана.

Для многих родителей воспитание детей - это сплошные заботы. Родители задаются вопросом, счастливы ли их дети и хорошо ли они устроены. Они беспокоятся об успеваемости и о том, заводят ли они друзей. Для родителей, чьи дети не вписываются ни в одну социальную группу, эти проблемы могут усугубляться.

Издание Your Tango пишет, что некоторые странности в поведении детей на самом деле являются признаком непризнанной гениальности.

Гиперфокусировка

Согласно статье, опубликованной в журнале Psychology Research, гиперфокусировка может быть описана как "полная поглощенность задачей". В статье отмечается, что гиперфокусировка характеризуется тем, что человек уделяет все свое внимание нестандартным занятиям, причем настолько, что его восприятие окружающего мира снижается.

Видео дня

Институт детского разума отмечает, что гиперфокусировка часто связана с нейродивергентными состояниями, такими как СДВГ или аутизм. Дети с СДВГ часто испытывают трудности с переключением внимания, потому что их внимание сосредоточено на предмете настолько сильно, что они не могут легко переключиться.

Дневная мечтательность

Дневная мечтательность может дать мозгу необходимую перезагрузку, перерыв в работе с большим количеством внешних раздражителей. Такое время отдыха часто дает подсознанию шанс придумать новые подходы к решению сложных проблем или идеи, о которых мы раньше не задумывались, а также стимулируют творческий потенциал.

Вопросы обо всем

Ребенок может спрашивать, почему небо голубое, почему облака похожи на ватные шарики, почему мы видим луну днем. Они могут задавать вопросы, на которые у вас нет ответа, что может раздражать, но это также показывает, насколько они любопытны, что является признаком высокого интеллекта.

Поощряя любопытство ребенка, родители дают понять, что задавать вопросы - это хорошо, поскольку это демонстрирует готовность бросить вызов существующему положению вещей и является признаком ума, который всегда движется вперед.

Разбирать вещи на запчасти

Хотя это может быть не самым любимым занятием родителей, разборка тостера или осмотр внутренностей iPhone говорит о том, что их ребенок увлекается механикой и хочет понять, как все устроено, чтобы функционировать. Ребенок, который разбирает вещи, может проявлять интерес к механике или инженерному делу.

Повышенная чувствительность к окружающему миру

Высокая чувствительность часто свидетельствует о том, что они воспринимают окружающий мир более интенсивно, чем другие дети. Как отмечает клинический психолог-исследователь Элейн Арон в своей книге "Высокочувствительный ребенок", от 15 до 20% детей рождаются с высокочувствительной нервной системой.

Арон выделяет четыре аспекта высокой чувствительности: глубина обработки информации, легкая перевозбудимость, высокая эмпатия и эмоциональная реакция, а также острое восприятие тонких стимулов.

Эмоциональная интенсивность

Эмоциональная интенсивность часто сопровождает высокую чувствительность, поскольку дети с такими чертами воспринимают мир на более глубоком уровне. Дети все еще учатся обрабатывать свои эмоции, а значит, нуждаются в помощи родителей, чтобы понять и выразить свои чувства. Как отмечают в Институте Готтмана, признание более сложных эмоций ребенка помогает ему понять, как с ними справиться

Дети "нуждаются в том, чтобы их слушали, чтобы их держали за руку, а также в родителе, который может побудить их к тому, чтобы они сами нашли в себе силы и отреагировали соответствующим образом". При правильном эмоциональном руководстве "они обладают врожденной способностью развиваться в высокофункциональных взрослых, которые могут решать проблемы и разумно реагировать на жизненные дилеммы".

Эксцентричное мышление

Дети, которые мыслят нестандартно, могут находить новые решения извечных вопросов. Применяя творческий подход к решению проблем, дети показывают, что их странное поведение на самом деле свидетельствует о том, что их разум работает на более высоком уровне.

Сопротивление сну

Многие дети нарушают график сна, потому что хотят играть или боятся пропустить тайные вечеринки, которые устраивают их родители после того, как они уснут. Однако дети, которые являются непризнанными гениями, сопротивляются сну по другой причине.

Им часто трудно успокоиться и отключить свой мозг. Их ум настолько активен, что им трудно расслабиться, что часто приводит к сопротивлению сну. Исследование Мичиганского университета показало, что каждый четвертый родитель утверждает, что его дети сопротивляются сну, потому что беспокоятся или тревожатся. Повышенная тревожность часто является признаком высокого IQ.

Придумывание воображаемых миров

Дети могут придумывать собственные языки, что, опять же, может показаться странным, но это занятие свидетельствует о развитых лингвистических навыках и склонности замечать и создавать закономерности. В конце концов, то, что кажется странным родителям, вполне объяснимо для их творческих детей.

Предпочитают одиночество

Может показаться странным, что ребенок хочет побыть один больше, чем поиграть со сверстниками, но предпочтение одиночества может быть признаком непризнанной гениальности. Детям, которые выбирают одиночество, нужно время, чтобы подумать, пофантазировать и переработать свой опыт восприятия окружающего мира.

Со стороны это может показаться странным, но ребенку с богатым внутренним миром необходимо много времени, чтобы побыть одному. Это не всегда означает, что они чувствуют себя одинокими, скорее, они наслаждаются своей компанией, исследуя закоулки собственного разума.

Ранее УНИАН писал, почему родители должны говорить детям "нет".

Вас также могут заинтересовать новости: