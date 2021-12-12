Католическая епархия принесла извинения за его слова.

В Сицилии епископ рассказал детям, что Санта Клауса не существует.

Об этом сообщает The Guardian.

Священнослужитель Антонио Стальяно выступал перед детьми и заявил, что Санта Клаус не настоящий, а его костюм придумала Coca-Cola для рекламного ролика. У родителей детей были не в восторге и обвинили епископа в разрушении семейных традиций и лишении детей праздника.

Позже епархия коммуны Ното извинилась за его слова.

В церкви отметили, что священник пытался напомнить детям об истинном значении праздника и рассказать историю Николая Чудотворца, который является прообразом Санта Клауса. Также там заверили, что церковь "не хочет помешать проводить детям Рождество и мечтать", но надеется, что из этой ситуации будут сделаны и другие выводы.

Читайте такжеПапа Римский заявил, что внебрачный секс не является самым серьезным грехом

"Санта Клаус символизирует, как важно быть щедрым и готовым поделиться с ближним. Но если этот символ теряется, а образ Санты начинает ассоциироваться с одним лишь потреблением и желанием покупать всё больше и больше, нужно переосмыслить этот символ", - сказали в епархии.

Как сообщал УНИАН, в Ивано-Франковский городской суд привлек к административной ответственности священника УГКЦ за торговлю капустой в неустановленном месте.

Автор: Олег Давыгора