Драки украинских депутатов попали в рекламу театра Бельгии (видео)
13:43, 03 июня 2020Курьёзы
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Авторы анонса дополнили ролик текстом о новом десятилетии вероятной политической нестабильности.
Драки депутатов Верховной Рады Украины прошлых созывов попали в видео рекламы Королевского оперного театра Ла Монне.
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Театральный сезон бельгийцы открыли кадрами драки Игоря Мирошниченко с коммунистами и Яценюком с розами.
Авторы анонса дополнили ролик текстом о новом десятилетии вероятной политической и социальной нестабильности в мире.
Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде произошла драка между двумя членами фракции “Слуга народа” - Максимом Бужанским и Гео Леросом.
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