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Драки украинских депутатов попали в рекламу театра Бельгии (видео)

13:43, 03 июня 2020
Курьёзы
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Театральный сезон бельгийцы открыли кадрами драки Игоря Мирошниченко с коммунистами и Яценюком с розами.

Авторы анонса дополнили ролик текстом о новом десятилетии вероятной политической и социальной нестабильности в мире.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде произошла драка между двумя членами фракции “Слуга народа” - Максимом Бужанским и Гео Леросом.

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