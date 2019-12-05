"Слуги народа" подрались в Раде из-за женщины

Депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук заявила, что во время переписки во внутреннем чате фракции Гео Лерос в грубой форме ответил ей, употребляя нецензурную лексику, а Максим Бужанский вступился за неё.

Драка между депутатами от «Слуги народа» Максимом Бужанским и Гео Леросом произошла из-за коллеги по фракции Ирины Верещук.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сама Верещук сообщила в комментарии журналистам.

«Тронута и поражена нашими мужчинами из фракции «Слуга народа», которые не станут терпеть, когда над женщиной кто-то таким образом пытается возвыситься», - сказала Верещук.

Депутат сообщила, что во время переписки во внутреннем чате фракции Лерос в грубой форме ответил ей, употребляя нецензурную лексику.

Читайте такжеСуд избрал меру пресечения охраннику Ляшко за драку с Герусом

По словам депутата, она попросила Лероса извиниться, поскольку эту переписку видели другие члены фракции, руководство фракции.

При этом Верещук не сообщила, какие именно вопросы обсуждали во время переписки, а только отметила: «Часто различные вопросы обсуждаем - и законопроекты, и то, кто как себя ведет на ток-шоу...».

Верещук отметила, что коллеги по фракции, в том числе Бужанский, поддержали её. По словам депутата, Бужанский попросил Лероса извиниться, но тот отказался.

При этом она отметила, что депутаты не дрались, хотя и не присутствовала во время их разговора.

Отвечая на реплику журналиста, если они не дрались, то почему председатель ВР Дмитрий Разумков просил их не драться, Верещук ответила: «Не знаю. Так оно, наверное, выглядело, а на самом деле это просто коллеги разговаривали».

В то же время Верещук добавила, что Лерос выражался нецензурно не только во время общения с ней, но и с другими коллегами по фракции.

Верещук добавила, что теперь хочет, чтобы Лерос публично извинился, поскольку ситуация вышла наружу.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде произошла драка между двумя членами фракции “Слуга народа” - Максимом Бужанским и Гео Леросом.