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"Слуги народа" подрались в Раде из-за женщины

13:11, 05 декабря 2019
Политика
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Иллюстрация REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сама Верещук сообщила в комментарии журналистам.

«Тронута и поражена нашими мужчинами из фракции «Слуга народа», которые не станут терпеть, когда над женщиной кто-то таким образом пытается возвыситься», - сказала Верещук.

Депутат сообщила, что во время переписки во внутреннем чате фракции Лерос в грубой форме ответил ей, употребляя нецензурную лексику.

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По словам депутата, она попросила Лероса извиниться, поскольку эту переписку видели другие члены фракции, руководство фракции.

При этом Верещук не сообщила, какие именно вопросы обсуждали во время переписки, а только отметила: «Часто различные вопросы обсуждаем - и законопроекты, и то, кто как себя ведет на ток-шоу...».

Верещук отметила, что коллеги по фракции, в том числе Бужанский, поддержали её. По словам депутата, Бужанский попросил Лероса извиниться, но тот отказался.

При этом она отметила, что депутаты не дрались, хотя и не присутствовала во время их разговора.

Отвечая на реплику журналиста, если они не дрались, то почему председатель ВР Дмитрий Разумков просил их не драться, Верещук ответила: «Не знаю. Так оно, наверное, выглядело, а на самом деле это просто коллеги разговаривали».

В то же время Верещук добавила, что Лерос выражался нецензурно не только во время общения с ней, но и с другими коллегами по фракции.

Верещук добавила, что теперь хочет, чтобы Лерос публично извинился, поскольку ситуация вышла наружу.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде произошла драка между двумя членами фракции “Слуга народа” - Максимом Бужанским и Гео Леросом.

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Теги: #Рада#драка#Слуга народа