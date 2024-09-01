Примерно за 200 лет люди создали более 400 современных пород собак, каждая из которых имеет собственную внешность и темперамент.

В современном мире существует очень много пород собак, и часть из них – гибриды. Люди потянулись к гибридным породам, поскольку появились сообщения о том, что чистопородные песики якобы чаще болеют.

Согласно теории, собаки-гибриды более генетически разнообразны, поэтому менее подвержены проблемам со здоровьем, которые характерны для чистокровных пород. Но действительно ли они здоровее своих чистокровных сородичей? На этот вопрос пытались ответить исследователи из Королевского ветеринарного колледжа Великобритании в своей новой статье.

Исследование было сосредоточено на трех распространенных скрещиваниях пуделей. Оказалось, что они не более и не менее здоровы, чем их чистокровные собратья. Исследователи надеются, что полученные результаты помогут людям принимать более обдуманные, доказательные решения при выборе своего пушистого друга.

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Скрещивание пород

Большинство собак, живущих сегодня, не были выведены под контролем человека. Несмотря на это, примерно за 200 лет люди создали более 400 современных пород собак, каждая из которых имеет собственную внешность и темперамент.

Некоторые популярные породы собак, такие как золотистый ретривер, имеют смешанное происхождение. Однако многие из них являются "породистыми собаками", выведенными из ограниченного генофонда.

Сторонники чистокровных собак говорят, что у них более предсказуемые здоровье, поведение и внешний вид. И многие родословные реестры больше не позволяют вносить в них собак, выведенных на основе скрещивания пород. Однако со временем отсутствие генетического разнообразия среди породистых собак привело к экстремальным типам телосложения и серьезным проблемам со здоровьем многих собак.

Чтобы преодолеть эти проблемы, некоторые заводчики прибегают к "ауткроссингу": намеренному спариванию двух собак разных пород. Цель состоит в том, чтобы разбавить унаследованные физические или поведенческие проблемы, получив более здоровых щенков.

Это привело к росту количества "дизайнерских скрещиваний". В частности, пуделей скрещивали с другими породами, такими как кавалер Кинг Чарльз спаниель, кокер-спаниель, лабрадор-ретривер.

Проблемы со здоровьем?

Исследование Королевского ветеринарного колледжа включало опрос около 9 400 человек. Некоторые из них были владельцами собак скрещенных пород, другие владели одной из чистокровных "прародительских" пород или пород-основателей, о которых говорилось выше. Все собаки были в возрасте до пяти лет.

Авторы проверили предположение о том, что "дизайнерские скрещивания" имеют меньше шансов страдать от распространенных расстройств по сравнению с породами, которые их создали. Они сравнили шансы для 57 самых распространенных расстройств здоровья у трех "дизайнерских скрещиваний" с каждой из их пород-основательниц (прародителей). Всего было проведено 342 сравнения.

Распространенные проблемы со здоровьем включали глазные и ушные инфекции, диарею и разрыв крестообразных связок. И каковы результаты? Собаки пудель-кросс и собаки породы основателя были похожи по состоянию здоровья в 87% случаев.

Помеси собак чаще сталкивались с небольшим количеством расстройств (7%). Но они были менее подвержены небольшому количеству (6%) других расстройств. В общем, не было получено убедительных доказательств "гибридной силы" у этих скрещиваний пуделей. Также не было никаких доказательств того, что чистокровные собаки были значительно здоровее, чем собаки от "дизайнерских скрещиваний".

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Мы уже рассказывали о 10 самых послушных породах собак. Конечно, многое зависит от темперамента, воспитания и социализации собаки, но несколько пород действительно отличаются послушанием. Среди них – лабрадор-ретривер.

Стоит отметить, что есть много продуктов, которые могут быть токсичными для собак, и их всегда следует избегать. Но в вашем холодильнике и кладовке найдутся и безопасные лакомства для отличных перекусов питомцев. Так, ветеринары разрешают угощать песиков морковью или вареной куриной грудкой.

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