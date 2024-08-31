В списке есть морковь и яблоки.

Есть много продуктов, которые могут быть токсичны для собак, и их всегда следует избегать. Но в вашем холодильнике и кладовой найдутся и безопасные лакомства для прекрасных перекусов питомцев, пишет Best Life.

Какие продукты безопасны для собак

По мнению ветеринаров, собакам можно:

Тыквенное пюре. Это отличный источник растворимой клетчатки, отметила ветеринар Амбика Вайд. Это также отличное дополнение к их рациону, когда у вашего питомца расстройство желудка. По словам ветеринара Адама Геста, еще тыква содержит бета-каротиа, который является предшественником витамина А.

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Яблоки. Они содержат натуральные волокна. Ветеринар Джейми Клэнин предупредила, что семена яблок ядовиты, поэтому их нужно удалить, а вот кожуру можно оставить.

Морковь. Также богата бета-каротином, который полезен для здоровья глаз, отметила ветеринар Кэтрин Денч.

Малина. Практически не содержат сахар, а потому полезнее для собак, чем другие сладкие лакомства.

Вареная куриная грудка. Отличный источник белка, который можно использовать в определенных случаях в качестве замены корма отметила ветеринар Лорен Уиттер.

Арахисовое масло. Может быть хорошим источником белка и полезных жиров в рационе собаки, но поскольку оно содержит много жира, умеренность имеет решающее значение, насторожила ветеринар Ханна Харт.

Попкорн. Несоленый, немасляный попкорн - отличное угощение для собак. Попкорн низкокалорийный, поэтому он не нарушит диету питомца.

Черника. Подобно малине, черника может подходящим лакомством для собак. Эти ягоды имеют множество потенциальных преимуществ для здоровья. Черника полна антиоксидантов, которые помогают бороться со свободными радикалами, низкокалорийны и богата клетчаткой, что делает их отличным выбором.

Зеленая фасоль. Может стать отличным дополнением к еде для собак, которым нужно сбросить вес. Фасоль низкокалорийна и богата клетчаткой, а также содержит такие питательные вещества, как витамин А, витамин В6, витамин С, витамин К, железо, кальций и большое количество белка.

Напомним, ранее УНИАН назвал топ-5 гиперактивных собак.

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