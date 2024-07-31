Такая собака станет для детей идеальным товарищем по играм.

В последнее время все больше людей решают завести собаку, при этом оказываются перед нелегким выбором, какой породе отдать предпочтение. Выбор правильной породы очень важен, особенно если у вас в доме есть маленькие дети. Портал Scotsman назвал 10 пород собак, которые по своему характеру лучше всего подходят для молодых семей с детьми.

1. Бигль - как правило, очень хорошо ладит с детьми и любит играть.

2. Лабрадор-ретривер является самой дружелюбной к детям собакой — благодаря своей любящей и общительной натуре.

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3. Французский бульдог также является одной из лучших собак для семей. Они игривые, умные, милые, легко приспосабливающиеся и не нуждаются в большом количестве упражнений.

4. Ирландский сеттер - общительная и добродушная порода, которая любит большие долгие прогулки и много объятий.

5. Колли очень хорошо ладят с детьми. Сильные и преданные, они также полны энергии, поэтому являются хорошим выбором для семьи, любящей активный отдых на природе.

6. Ньюфаундленд. Благодаря сочетанию преданности, интеллекта и доброго нрава ньюфаундленд — отличная семейная собака.

7. Золотистый ретривер - охотничья собака, известная своим спокойным нравом, умом и хорошим чувством юмора.

8. Бульдог. Иногда он может выглядеть немного сварливым из-за своих характерных морщин, но спокойный и расслабленный характер делает эту породу идеальным выбором для семей с маленькими детьми.

9. Мопс. Известно, что мопсы особенно привязаны к детям и, скорее всего, станут лучшими друзьями для самого младшего члена семьи. Они стремятся угодить, легко поддаются дрессировке и очень любящие.

10. Брюссельский гриффон - идеально подходит для семей с небольшим количеством места дома. Это дружелюбная к детям порода с прекрасным чувством юмора, которая с удовольствием будет жить в квартире.

Ранее УНИАН писал о породах собак, которые подойдут ленивым людям - они неприхотливы и не требуют никаких сверхусилий по уходу.

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