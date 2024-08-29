Многое зависит от темперамента, воспитания и социализации собаки.

Определение наиболее послушных пород собак может быть субъективным. Ведь многое зависит от воспитания и социализации. Общим знаменателем является темперамент, который формируется под влиянием селективного разведения и роли, которую собаки выполняют для людей.

Люди селекционировали собак для выполнения конкретных задач, которые требуют определенных навыков. Наши домашние любимцы эволюционировали от компаньонов на охоте и охранников до широкого спектра ролей и стандартов поведения. Сейчас кинологи выделяют породы собак, которые можно назвать наиболее слушающимися.

Речь идет о 10 таких самых послушных пород собак:

Видео дня

Лабрадор-ретривер

Это милые собаки, которые ладят с другими домашними животными и детьми. Они легко адаптируются и игривы. Правильно социализированному лабрадору любой станет другом. Эти собаки хорошо реагируют на дрессировку, дополненную похвалой и лакомством. Неудивительно, что эта собака занимает одно из первых мест в списке самых популярных пород по версии Американского кинологического союза.

Бордер-колли

Многие считают бордер-колли самой умной собакой. Эта порода легко поддается дрессировке. Они счастливы, когда у них есть занятие, которое обеспечивает много умственной и физической стимуляции. Эти собаки послушные, но нуждаются в регулярной стимуляции, чтобы оставаться на высоте.

Кане-корсо

Они уже завоевали преданных поклонников. Это преданные и трудолюбивые рабочие собаки. Размер и темперамент этой собаки требуют ответственного хозяина, который обеспечит раннее обучение и социализацию животного. Эти собаки защищают свою семью, что делает их отличным выбором на роль охранника.

Золотистый ретривер

Еще одна собака, которую невозможно не полюбить. Интеллект и бдительность этого щенка сочетаются с его послушанием. Они формируют прочные связи со своими хозяевами, особенно как компаньоны на охоте, где они могут разделить с ними азарт охоты. Они очень умны и преданны, что делает их послушными домашними любимцами при условии постоянного воспитания.

Немецкая овчарка

Немецкая овчарка начинала свою жизнь как пастух, но вскоре нашла работу в других сферах, таких как охрана правопорядка и военная служба. Они также очень умны и легко поддаются обучению. Благодаря своей неистовой преданности они являются послушными домашними любимцами.

Бостон-терьер

Бостонский терьер – еще один пример собаки, которой не обязательно быть чемпионом на соревнованиях, чтобы быть послушным домашним любимцем. Их любовь к хозяевам мотивирует слушать и подчиняться. Если это означает больше похвалы и внимания, тем лучше для этой собачки.

Пудель

Трудно представить себе пуделя с модной стрижкой, который плещется в пруду, смывая и вылавливая водоплавающих птиц. Хотя это была первоначальная работа этой породы. Интеллект и уверенность в себе позволяют легко дрессировать их. Кроме того, пудели очень милые и любят угождать.

Доберман-пинчер

Олицетворение верности и интеллекта. Преданность была заложена в характере этого животного. Эти черты делают эту собаку отличным выбором для работы, которая требует этих навыков, например, в правоохранительных органах и армии.

Американский бульдог

Американский бульдог появился в США благодаря селекционному разведению староанглийского бульдога. Эта собака служила универсальной фермерской собакой. Бдительность, ум и энергичность этих собак делали их пригодными для любой работы. Эта работа требует навыков решения проблем, что может сделать их упрямыми. Однако они также менее склонны ныть или выпрашивать еду.

Ши-тцу

Будет трудно найти более нежную и дружелюбную собаку, чем ши-тцу. Эта порода не охотится и не оказывает никаких других услуг людям, кроме того, что выглядит мило. Это верные домашние любимцы, преданные своим хозяевам. Порода даже имеет королевскую связь с ранними китайскими императорами, которые ценили этих собак. Благодаря такой тесной связи с человеком, эта собака очень стремится угодить, поэтому она удивительно послушная.

Интересности

Путешествуя по миру любви, иногда можно почувствовать себя как на американских горках. Трудно расшифровать, действительно ли человек влюблен, или просто говорит то, что вы хотите услышать.

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США предупредило потребителей о потенциально опасных для жизни последствиях после употребления ингредиента, который содержится в упакованном изюме.

Вас также могут заинтересовать новости: