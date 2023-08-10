Девушка была одета лишь в бикини и босоножки.

В Бразилии девушку не пустили в самолет из-за слишком візівающей одежды. Как сообщает Mirror, 21-летняя Кине-Чан - модель, инфлюенсер и автор контента для взрослых OnlyFans на своей странице в Инстаграм заявила, что охрана аэропорта не пустила ее на рейс.

Как сообщила сама девушка, она была одета в костюм Ребекки из аниме-сериала CyberPunk: Edgerunners. Он был мягко говоря минималистичным и состоял из черного бикини, бирюзового парика и черных сандалий.

"Я пыталась сесть в самолет в аэропорту Навегантес в костюме Ребекки, это был косплей для мероприятия. Я уже опаздывала, поэтому была одета, чтобы не терять времени. Но мне сказали пойти домой и переодеться, потому что одежда, которая была на мне, не была "подходящей". Я объяснила, что иду на событие. В любом случае Ребекка запрещена", - написала Кине-Чан.

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В комментах многие подписчики утверждали, что служба аэропорта была права и советовали ей надеть хотя бы халат.

Другие инциденты в аэропорту

Ранее сотрудник аэропорта показал, как выглядят 200 чемоданов внутри самолета, и как он вкладывает их, чтобы чемоданы не "летали" в отсеке, пока борт находится в небе.

А недавно в аэропорту Барселоны ограбили российских туристов - украли чемодан и сумку с ювелирными изделиями и часами на сумму более 8 миллионов евро.

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