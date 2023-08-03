У россиян украли сумку, инкрустированную золотом и бриллиантами.

В аэропорту Барселоны у российских туристов украли чемодан и сумку с ювелирными изделиями и часами на сумму более 8 миллионов евро.

La vanguardia называет ограбление историческим. Инцидент произошел в эту среду, у семьи из России украли чемодан, когда они стояли в очереди на посадку в самолет. Воров выследили по камерам видеонаблюдения и задержали через несколько часов.

Выяснилось, что был похищен белый чемодан Louis Vuitton и эксклюзивная сумка Hermés, инкрустированная золотом и бриллиантами. По словам россиян, они везли в чемодане около 10 тысяч долларов наличными. Кроме того, в сумке были:

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бриллиантовая брошь Chanel стоимостью около 750 тысяч евро;

брошь, имитирующая лебедя, стоимостью около 600 тысяч евро;

кольцо с бриллиантом в 47 карат, которое россияне оцененили в четыре миллиона евро;

еще одно кольцо с бриллиантом, стоимостью полмиллиона евро;

часы Bulgari стоимостью 800 тыяч. евро и Chopard стоимостью 45 тысяч евро;

бриллиантовый браслет Tiffany стоимостью около 250 тысяч евро;

бриллиантовый чокер Versace стоимостью 100 тысяч евро;

бриллиантовые серьги, также оцениваемые почти в миллион евро.

Скандалы с русскими туристами: последние новости

Напомним, ранее в сети появилось видео из отеля в Анталии, где российские туристы вынесли со шведского стола 35 килограммов еды.

В конце июля в Батуми прошла акция протеста против прибытия круизного лайнера с российскими туристами на борту. Пассажиры показывали грузинам, выступившим против их прибытия в страну, неприличные жесты, а также рассказывали журналистам, что не считают Россию оккупантом.

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