Ролик "лайкнули" более 240 тысяч пользователей.

Каждый из нас любит путешествовать и чаще всего для поездок на дальние расстояния выбирает самолет. Однако большинство забывает о своем багаже после сдачи и до момента получения в месте прибытия, даже не догадываясь, как он оказывается на борту.

Сотрудник аэропорта, известный в TikTok под ником @Island_vib3, показал, как грузит багаж туристов в самолет. Он укладывает чемоданы настолько плотно и искусно, что позавидует любой фанат игры в тетрис, ведь чемоданы не должны "летать" в отсеке, пока борт находится в небе.

Как пишет Newsweek, видео быстро стало вирусным и собрало более 9 миллионов просмотров. Ролик "лайкнули" более 240 тысяч пользователей.

Путешествуете самолетом с детьми – возьмите это на заметку

Туристический эксперт из США Коллин Келли, известная ведущая шоу о семейных путешествиях дала полезные советы родителям, которые отправляются в отпуск или любую поездку с детьми.

Прежде всего, подготовьтесь к тому, что ваш рейс может задержаться. Если ваши дети маленькие, обязательно запаситесь подгузниками – в аэропорту их может и не быть.

Если вы кормите грудью, Коллин Келли также советует взять с собой побольше грудного молока.

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