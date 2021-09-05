Женщина не прошла проверку на честность.

В Киеве продавщица агрессивно вырвала из руки у парня его 400 гривень. Тиктокер решил проверить ее на честность, она проверку не прошла.

Видео инцидента опубликовано на Facebook-странице "Вартові еспресо".

"Продавщица едва не сломала парню палец за его деньги, – говорится в подписи к видео. – Он взял свои 400 гривень и спросил у женщины, не ее ли купюры. Дама не растерялась и начала оправдываться, мол то она потеряла их и полдня искала. А потом и вовсе вырвала деньги из рук парня. Судя по умению продавщицы выламывать пальцы, у нее, видимо, черный пояс с айкидо".

Купюры оказались сувенирными.

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Автор: Катерина Шварц