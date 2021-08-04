В родном селе семью называют местными звездами.

Семья тиктокеров из Львовской области прославилась на всю страну благодаря шуточным роликам, в которых зять всегда страдает от тещи.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сейчас у семьи в соцсети более 200 тысяч подписчиков и 15 миллионов лайков. Отмечается, что такой успех в блогерстве дался им за год. При этом первое видео они выложили в сеть ради любопытства.

"Села как таковой не было ни в TikTok, ни в Instagram. И сейчас людям интересно смотреть на простую жизнь. Некоторые узнают себя", – рассказал один из членов семьи тиктокеров Владимир.

Читайте такжеИзвестный украинский блогер оскандалился, отобрал у девочки подаренный iPhone (видео)На видеоиндустрию работает вся семья. Больше всего подписчиков цепляют ролики на тему отношений тещи и зятя. Но в семье убеждают: хоть на видео зять и страдает от тещи, на самом деле семья живет дружно.

В селе о тиктокерах знают и гордятся ими. Их называют местными звездами. Сейчас, кроме славы, TikTok начал приносить семье еще и заработок, у блогеров появляются спонсоры.

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Автор: Катерина Шварц