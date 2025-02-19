Когда можно менять фамилию, а когда не нужно и почему, мы спросили у эзотерика.

Принято думать, что фамилия человека и ее благозвучность может каким-то образом влиять на жизнь, успехи, и даже судьбу. Мол, красивые дворянские и аристократические фамилии пророчат везение, а тем, у кого фамилия некрасивая - по жизни не везет. Так ли это на самом деле, какую информацию несет наша фамилия, стоит ли переживать, если она не очень благозвучна, и обязательно ли менять фамилию при замужестве, как того требует обычай - специально для УНИАН рассказала ведунья, эксперт по жизненным стратегиям, таролог и дипломированный политолог Natalis Domini.

Что означает фамилия человека

Как рассказала в комментарии УНИАН Natalis Domini, фамилия - это отражение кармы рода: "Когда человек рождается, то он не выбирает ни свою фамилию, ни свое имя, - это то, что нам передается нашим родом. Конечно, есть некоторое влияние фамилии на судьбу человека, но все же судьба больше влияет на то, какая у человека будет фамилия - то есть, существует такая определенная взаимосвязь".

Фамилия, по словам эксперта, может показывать отношение других людей к человеку, поскольку она является отражением того, как когда-то звали предков его рода, какая у них была особая черта. Например, если семья носит фамилию Бондари, то известно, что их предки делали бочки, у Горбатюков дальние родственники могли быть рабочими, а у Царей - богачами, чиновниками. Фамилия накладывает отпечаток на психику человека, влияет на то, как он будет воспринимать себя, и как это будут делать другие.

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Можно ли менять фамилию, чтобы изменить свою судьбу? Иможно ли менять фамилию на любую? Можно, но к этому надо подходить осознанно. При подборе новой фамилии нужно отталкиваться от того, какой она передает образ. "Когда человек отказывается от старой фамилии, он фактически отрекается от старых кармических проявлений и берет на себя новые характеристики. От того, какой образ будет нести новая фамилия, будет зависеть то, какое содержание будет иметь новая карма человека. После смены фамилии рождается новая личность", - поясняет Natalis Domini.

То есть, если человек в какой-то момент жизни поймет, что фамилия ему не подходит, то он может изменить ее: "К примеру, если кто-то, допустим, Игорь, захочет показать, что у него сильное здоровье и энергетика, что он имеет тайное знание о жизни, душе, понятии смерти, то может взять себе фамилию Бессмертный".

Изменить фамилию, говорит эксперт, можно даже целой семьей, если по этому вопросу есть согласие, и таким образом "перекроить" дальнейшую карму рода.

Обязательно ли менять фамилию при замужестве

Во многих странах женщины после вступления в брак берут фамилию мужа - таков древний обычай, который изначально был связан с вопросами наследования имущества или земли. Сейчас считается, что эта традиция помогает укрепить отношения в браке, а женщины часто вместе со своим статусом таким образом хотят поменять и отношение к себе.

В то же время, не все невесты готовы брать фамилию мужа - кто-то не желает расставаться со своей, а для кого-то в тягость возня с документами на новую фамилию.

Что происходит, когда женщина при замужестве меняет свою фамилию? Иможно ли не менять фамилию после заключения брака? "Род можно представить в виде определенной ветви, которая имеет ответвления. Мужчина и женщина являются представителями своих родов, а в момент брака две их ветви рода соединяются, и появляется новое ответвление, - рассказывает эзотерик. - Но перед тем, как брать фамилию мужа, надо выяснить, не является ли негативной карма его рода".

Для этого нужно обратить внимание не только на то, не несет ли новая фамилия какой-то негатив, но и на другие вещи:

на отношения в его семье - какие они между его матерью и отцом, как мать собственно относится к своему сыну (будущему мужу), отца к сыну;

какие отношения у более дальних родственников;

какие обычаи у этой семьи;

нравится ли вам быть в гостях у будущего мужа, подходит ли вам энергетика дома, возможно, вам расскажут какие-то семейные тайны.

По словам Natalis Domini, если в семье происходит какой-то лютый кошмар, да еще и фамилия у мужа какая-то не очень, нужно подумать, стоит ли вступать в новую систему рода: "Бывает такая карма, что в роду много разводов, или ни одна женщина не была счастливой, или второй ребенок всегда абортируется".

Что будет, если не менять фамилию после замужества

По словам эксперта, если фамилия мужа вам не нравится, конечно, можно остаться и на девичьей. Таким образом женщина может сохранить те характеристики, которые были характерны для ее рода, осветить и приумножить их. "Если же женщина возьмет двойную фамилию, то она не откажется ни от программ своего рода, ни от уроков рода мужа, - говорит эзотерик. - Но даже если она не полностью перейдет на фамилию мужа, то все равно будет отрабатывать карму как его рода, так и своего. В браке все равно будут ощущаться программы поведения и мужчины, и женщины. Женщина может повторять программы поведения своей матери, а мужчина - своего отца".

В вопросе смены фамилии важно то, нет ли разлада в паре: если согласия нет по этому поводу, то именно это может стать причиной разрыва, а не какие-то магические аспекты.

Нужно ли менять фамилию после развода? Приметы, к примеру, говорят, что энергетически женщина остается связанной с бывшим мужем и это может помешать здоровым отношениям с новым избранником. "Если женщина после развода оставляет фамилию мужа, она остается привязанной энергетически к его роду, - подтверждает Natalis Domini. - Если вы не хотите "рвать на корню", у вас есть общие дети, вы неплохо общаетесь как друзья, то можете и оставить фамилию бывшего мужа - но это может быть преградой для создания нового брака. Если же новый брак не планируется, то можно и остаться на фамилии бывшего мужа".

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